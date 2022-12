Fleecedekentjes voor Freinetschool Context in Sint-Kruis: “Letterlijk en figuurlijk een warme school”

De leerlingen van Freinetschool Context kunnen zich deze winter opwarmen met 180 fleecedekentjes, die dankzij de tussenkomst van een ouderpaar, werden geschonken door KwadrO.

“In elke klas ligt er een stapel dekens die de kinderen kunnen gebruiken. We zijn zowel letterlijk als figuurlijk een warme school, want iedereen is bij ons welkom. Dit gebaar van KwadrO past perfect in de manier waarop wij onderwijs organiseren. Samen met de leerkrachten ben ik KwadrO bijzonder dankbaar voor dit warme en menslievende gebaar”, aldus directeur Fien Wackenier. (PDC)