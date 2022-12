Filip De Baets geeft directiekroontje De Wassenaard in Varsenare door aan Ilse Deraedt

Vorige week zwaaide de Varsenaarse basisschool De Wassenaard directeur Filip De Baets uit. Na 21 jaar geeft hij de fakkel door aan Ilse Deraedt. De kersverse directeur Ilse (47) volgt reeds vanaf begin dit schooljaar een inlooptraject, maar deze maand is het echt aan haar.

Elke klas had een dansje of een liedje voorbereid. Hijzelf kreeg een papieren kroontje op het hoofd. Leerkrachten, oud-leerkrachten en zijn familie waren erbij. Na afloop kwamen nog verschillende ouders en kinderen hem persoonlijk bedanken. Filip De Baets, 21 jaar lang directeur van basisschool De Wassenaard, kreeg een hartverwarmend afscheid. Eentje dat je moet verdienen, elke dag opnieuw.

“Directeur zijn van een basisschool was 21 jaar lang alles doen, voor Ilse zal dat hetzelfde verhaal zijn. Het is een heel breed takenpakket; van een toilet ontstoppen tot het schrijven van een beleidsplan. De ondersteuning van een lagere school is miniem. Als manager van een groot team sta je er vaak alleen voor. Het kan eenzaam zijn op het moment dat je beslissingen moet nemen. Vergeet niet dat we eigenlijk een gezin zijn met 480 kinderen”, omschrijft Filip de functie.

“Omgaan met kinderen, dat geeft je zoveel energie”

“En eigenlijk is de job niet veranderd, maar de context wel. Vooral de digitale vernieuwing heeft haar invloed op het onderwijs. Maar ook door de vele stelsels van deeltijds werken is de organisatie complexer geworden. Als school moet je je aanpassen aan de maatschappij waarin we leven. En dat is ook onze kerntaak: kinderen voorbereiden op diezelfde maatschappij. Vandaag was wel het mooiste moment, ik ben ontroerd. Maar gelukkig heb ik zoveel mooie momenten beleefd.”

“De belangrijkste realisatie vind ik persoonlijk dat we de school mee hebben laten evolueren. We werken nu veel meer gedifferentieerd. De speelplaats, met zoveel verschillende hoekjes en ontdekkingsplaatsjes, is een voorbeeld van hoe elk kind zich hier thuis kan voelen. Al moet je als schoolhoofd soms ook beslissingen nemen waar je niet helemaal achter staat. Zo moesten we in coronatijd diezelfde speelplaats compartimenteren met hekkens. Maar waar denk je dat de kinderen gaan staan? Elk aan hun kant van het hek, met de gezichten naar elkaar…”

Personeel

Ilse Deraedt treedt in de voetsporen van Filip De Baets. “Ik besef heel goed dat ik hier een aantal jaar in zal moeten groeien. Ik zie het als een langetermijnproject”, stelt ze. “Het was goed om enkele maanden mee te lopen. Ik had immers ook geen idee dat het takenpakket zo divers was. Zelf sta ik reeds 25 jaar in het onderwijs, als lesgever in het zesde leerjaar en later ook als beleidsondersteuner. Maar ik had nood aan nieuwe uitdagingen. Wat ik in een klas heb uitgewerkt, wil ik nu toepassen op een hele school. Iemand nieuw aan het roer zal altijd wel voor wat verandering zorgen. Maar wat ik verander, ga ik onderbouwd en met de beste bedoelingen doen. En vooral de waarden van de school hoog in het vaandel dragen. Dit is een dynamische, zorgzame en waarde(n)volle school.”

Ilse zal alvast veel meer moeten inzetten op het aanwerven van nieuw personeel. “Dat is inderdaad ook een evolutie”, stellen de oude en nieuwe directeur vast. “Nu is het moeilijk om personeel te vinden. Vroeger moest je een leerkracht kíézen, nu moet je er een vínden, hopen dat je er eentje vindt. En nochtans is het een heel mooi beroep. Omgaan met kinderen, dat geeft je zoveel energie. En ze zijn ook zo eerlijk.”

“Juist”, pikt Filip in. “Zo kreeg ik vandaag al enkele keren de vraag waar ik naartoe ga en of ik niet mee ging met Sinterklaas!” De stoomboot zal hij niet nemen, maar voortaan heeft Filip wel de tijd om eindelijk weer wat te lezen, wandelen en fietsen of die familiestamboom eindelijk eens uit te werken.

“En we verwachten hem zeker op het volgende schoolfeest”, besluit Ilse.

