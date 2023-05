Fiets(veiligheid) koning tijdens verkeersfeest GBS Klavertje vier in Diksmuide

De gemeentelijke basisschool Klavertje vier zet in de week van 8 mei tijdens hun verkeersfeest fietsveiligheid centraal. Elke afdeling krijgt een dag waarop de fiets centraal staat. Daarnaast kocht de school ook fietshelmen die de leerlingen van de derde graad kunnen gebruiken tijdens een uitstap met de fiets.

Mei is traditioneel dé fietsmaand bij GBS Klavertje vier. Op elke afdeling is er een dag waarop de leerlingen hun fietsvaardigheden kunnen bijschaven. Dit jaar zetten ze echter ook in op aandachtspunten bij het oversteken voor zowel kleuter als lager én kocht de school fietshelmen aan. Daarom besloot Klavertje vier van de week van 8 mei een verkeersfeest te maken, waarbij fietsveiligheid centraal staat.

Fietshelmen

“Met de aankoop van fietshelmen, willen we naast de veiligheid ook de zichtbaarheid van onze leerlingen in de derde graad verhogen als ze met de fiets op uitstap gaan”, duidt directeur Anneleen Becu.

Fietsvaardigheden aanscherpen

“Veel leerlingen komen met de fiets naar school en we vinden het dan ook belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden”, vult mededirecteur Manjana Louwage aan. “Onze LO-leerkracht Koen Debeuckelaere zorgt ieder jaar samen met de klasleerkrachten voor de nodige oefeningen om de fietsvaardigheden aan te scherpen, maar dit jaar dus net iets uitgebreider.”

“Verkeersveiligheid staat niet enkel tijdens ons verkeersfeest centraal. Elke leerling krijgt een fluojas aan de start van hun schoolcarrière. De politie komt jaarlijks alle fietsen controleren bij de start van de donkere maanden én we werkten verkeersboxen uit, op basis van de leerplandoelen”, besluit Anneleen.