Fietsen voor Zuiden: College Veurne steunt projecten van inleefreizen

30 leerlingen en leerkrachten van het College Veurne maakten een vijfdaagse fietstocht door het noorden van Frankrijk voor het goede doel. Hiermee steunen ze projecten aan de andere kant van de wereld, gekoppeld aan de inleefreizen van de leerlingen.

“Vijf dagen fietsen we door ‘Le Nord de la France’ voor het goede doel”, zegt Wim Deheegher, leerkracht en medeorganisator. “Elke dag bijna 100 kilometer, altijd op landelijke wegen. ca. 420 kilometer op vijf dagen, kriskras door La Douce France. We fietsen door de IJzervlakte, kronkelend langs de ‘schreve’ met Frankrijk, pedalerend over de Kassel, trappend naar Hazebrouck, freewheelend richting Montreuil-sur-Mer, kromgebogen tegen de wind aan de kust van Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez, dwars door Duinkerke, Boulogne of rechttoe rechtaan in Les Moëres. We doorkruisen een vijftigtal kleine Franse dorpjes met ‘Vlaamsche’ namen. Samen wordt dat een dikke 16.000 fietskilometers. En dat allemaal op steeds nieuwe verrassende straatjes, wegels, routes.”

Verbondenheid

“Elke avond slaan we ergens ons minitentenkampje op voor een verdiende nachtrust. Na vijf dagen arriveren we aan de eindmeet in onze school in Veurne waar we vertrokken. Waarom dit gekke avontuur? Omdat het kan. Om perspectief te geven. Om de streek zo dichtbij in Frankrijk te verkennen. Omdat je niet ver moet gaan om ontdekkingen te doen. Avontuur, cultuur en sportiviteit zorgen voor verbondenheid. Maar ik doe het ook voor twee projecten die onze school de voorbije jaren heeft bezocht. Twee projecten die de school door en door kent, en die de verbondenheid met mensen in het Zuiden in Ecuador en India illustreren. Met LeKricKrac wordt de verbondenheid tussen leerlingen en de leerkrachten op school nog sterker.”

“Enerzijds steunen we Tapori in Ecuador. Inge Debrouwere en haar team steunen en helpen in hun centrum kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Lessen, kine, steun, revalidatie: alles heel gestructureerd en onderbouwd. Kortom, een organisatie in een land dat het niet makkelijk heeft voor mensen die het alleen niet redden. Chapeau! Info op www.vogelvanpapier.be Anderzijds steunen we ‘SCAD’ en de “vzw Zoutmijnkinderen” in Zuid-India. Voor velen in India is het leven best zwaar. In het Zuiden van het land is SCAD een begrip. De zwaksten van de samenleving krijgen steun, onderwijs, voedsel en betere landbouw,… Deze organisatie helpt jaarlijks duizenden mensen. Info op www.zoutmijnkinderen.be.”

Geen inleefreis

“Dit schooljaar is er geen inleefreis, en de fietsers (van het derde tot en met het vijfde jaar) hebben ook nog geen inleefreis meegemaakt omdat ze toen nog te jong waren”, zegt leerkracht Luc Joye. “Maar misschien worden ze er via Le KricKrac wel warm voor gemaakt, wie weet. De sponsoractie is niet echt per kilometer, maar wel via een pannenkoekenverkoop (die al achter de rug is) of via stortingen als reactie op een sponsorbrief, die leerlingen en leerkrachten doorsturen naar vrienden en kennissen. Ook de opbrengst van het recente oud-leerlingencafé gaat trouwens naar dezelfde goede doelen van de inleefreizen naar India (2019) en Ecuador (2022).” (Myriam Van den Putte)