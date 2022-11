Fieto De Verkeersclown vijf jaar actief als opzichter aan school: “Gezicht van de verkeersveiligheid”

Verkeersclown Fieto, in het dagelijkse leven ook bekend als verpleger Stefaan Vergaerde, is vijf jaar actief als opzichter bij de school en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Hij kreeg bij de basisschool Christus-Koning bezoek van burgemeester De fauw en korpschef Van Nuffel én lanceerde samen met het schoolteam een hoffelijkheidsproject voor wie zich inzet voor veilig verkeer rondom de school.

Het aanvankelijk wel erg opmerkelijke zicht van een man die in clownspak schoolkinderen helpt bij het oversteken is na al die jaren een vertrouwd beeld geworden. Verkeersclown Fieto is intussen vijf jaar actief als opzichter en daarvoor werd Stefaan Vergaerde, de man achter de clown, gehuldigd bij basisschool Christus-Koning in de gelijknamige Brugse wijk waar hij altijd trouw op post staat. Korpschef Dirk Van Nuffel, burgemeester Dirk De fauw (CD&V), een grote delegatie van het schepencollege, de gemeenteraad, de ouderraad en de schooldirectie kwamen hem woensdag tegen het middaguur huldigen voor zijn jarenlange inzet. “Fieto is de verpersoonlijking van het verkeersveiligheidsbeleid rondom onze school dat wij al vele jaren voeren samen met de stadsdiensten en de politie”, zei schooldirecteur Ruben Vandendriessche. “Hij is een vertrouwd en bijzonder populair gezicht geworden.”

Hoffelijkheid

“We mogen niet vergeten dat hier enkele jaren terug nog een grote verkeerschaos was rondom de school”, vult Jasmijn Bonte aan, de trekker van de Ouderraad. “Er is dus al enorm veel werk verzet. En dat is het werk van vele handen. Er zijn de verkeersambassadeurs onder de ouders, de gemeenschapswachten, de mensen van de politie en de Stad én gewoon ook de vele mensen hun steentje bijdragen door zich hoffelijk te gedragen in het verkeer. Het is voor al die mensen dat we met het schoolteam de campagne ‘je bent een hoffelijkheidsambassadeur’ lanceren.”

Sleutelhangers

Concreet zullen de mensen die zich hoffelijk gedragen in het verkeer van de zogenaamde verkeersouders in de ouderraad een kaartje met leuke foto’s ontvangen met daarop het opschrift Je bent geweldig en Bedankt om de Fieto in jou naar boven te laten komen en zo meer te werken aan een veilige schoolomgeving. Daarnaast werden er ook zo’n 200 Fieto-sleutelhangers gemaakt voor mensen die extra hun best doen om verkeersveiligheid mee te promoten. Fieto overhandigde een eerste exemplaar aan burgemeester Dirk De fauw voor zijn inspanningen om met het stadsbestuur en de politie te zorgen voor meer verkeersveiligheid rondom de scholen. De burgemeester had ook nog een nieuws bij: er zijn concrete plannen in de maak voor een heraangelegde Leopold I-laan. “Zo zal Fieto misschien iets minder werk hebben.” Fieto toonde zich bijzonder erkentelijk en bedankt het stadsbestuur en de politie omdat hij Fieto mag zijn. “Ik prijs me gelukkig dat ik – met mijn gekke bontgekleurde clownspak op straat – nog nooit door de politie ben opgepakt!”