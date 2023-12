Ferre en Guillaume winnen Graham’s Port & Pairing Cup

Tijdens de Horeca Expo in Gent streden drie duo’s voor de titel van Graham’s Port & Meat-Pairing op Horeca Expo in Gent. Een duo van de Koksijdse hotelschool Ter Duinen trok aan het langste eind.

Als eerbetoon aan gastronomische innovatie hebben Belgische hotelscholen de uitdaging aangenomen die Graham’s Port hen bood om hun ideale port-pairings te presenteren. Dit initiatief van het gerenommeerde portohuis Graham’s had als doel jonge sommeliers en chefs samen te brengen.

Studenten van het zesde en zevende jaar van hotelscholen PIVA, Ter Groene Poorte en Ter Duinen namen deel aan de wedstrijd en streden om de felbegeerde titel van Beste Graham’s Port & Meat-pairing. Elk schoolteam bestond uit een student Sommelier die samenwerkte met een student Slagerij en hun ultieme pairing presenteerde aan een panel van vakkundige juryleden.

Timon Michiels (chef bij Carcasse), Stéphane Dardenne (Beste Sommelier van België 2022), Toma Vanwambeke (winnaar van vorig jaar) en Catarina Santos (Market Manager bij Symington Family Estates) proefden zorgvuldig elke pairing en kozen uiteindelijk Guillaume Danneels (student sommelier) en Ferre Vanhove (student slagerij) van Hotelschool Ter Duinen als de ultieme winnaars.

hulde aan grootvader

Guillaume Danneels en Ferre Van Hove veroverden de jury met hun roulade van fazant in combinatie met Graham’s 20 Year Old Tawny Port. Ferre gebruikte in zijn fazant-gerecht gedroogd fruit en nootjes. Sommelier-student Guillaume vond deze aroma’s ook terug in de geserveerde porto.

Hierbij bracht Ferre ook hulde aan zijn grootvader. Ferre ging tijdens dit jachtseizoen samen met zijn grootvader op stap om zijn fazant te selecteren.

Naast de titel, won het duo ook een ticket richting Portugal, de thuisbasis van Graham’s Port. Daar mogen ze hun pairing voorstellen aan Symington Family Estates. Verder zullen ze er ondergedompeld worden in de wondere wereld van het bekende portohuis. (API)