Feestelijke receptie voor het personeel van het gemeentelijk onderwijs: Schepen vol lof over geleverde werk

Op de vooravond van het nieuwe schooljaar werden alle personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs uitgenodigd op een receptie. Daar kregen ze van onderwijsschepen Degezelle alle lof toegezwaaid.

“Ik sta hier als trotse schepen van Onderwijs, want ondanks de impact van het coronavirus vorig schooljaar, hebben we heel veel op onderwijsvlak kunnen realiseren”, begon Isabelle Degezelle (CD&V) haar toespraak. De schepen somde enkele van die realisaties op en zei bijzonder fier te zijn twee positieve doorlichtingen te kunnen voorleggen. “Vanaf dit schooljaar hebben we in Zwevegem-Knokke opnieuw een volwaardige school waar men van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar les kan volgen. Daarom kwamen er twee inspecteurs langs om alles te bekijken. Hun eindconclusie was zeer positief. Een andere doorlichting kwam er in de kunstacademie. Ook hier kregen we twee inspecteurs op bezoek. En ook hier konden ze de onderwijskwaliteit bevestigen. Er waren alleen nog wat opmerkingen op de infrastructuur, waardoor ze over twee jaar nog eens langskomen om de vooruitgang op te volgen”, klonk het.

Jullie bleven elke dag opnieuw het beste van jullie zelf geven

Kappaertsite

Wat die infrastructuur van de kunstacademie betreft, werden afgelopen maanden ook grote stappen gezet. “Het is al geweten dat op de Kappaertsite een nieuwbouw komt voor ons buitengewoon onderwijs de Klim-op, de vakantiewerking en kinderopvang, maar ook voor onze kunstacademie. De afgelopen maanden konden we op een positieve wijze de subsidiedossiers afronden.” Verder bedankte de schepen ook het lerarenkorps vanwege hun inzet tijdens de moeilijke coronaperiode. “Jullie hebben jullie onderwijs- of ondersteuningsopdracht fantastisch uitgevoerd. Het voorbije jaar hebben jullie je veerkracht en aanpassingsvermogen meer dan getoond, jullie toverden problemen om in oplossingen en nieuwe mogelijkheden en bleven elke dag opnieuw het beste van jullie zelf geven ten bate van de kinderen en de collega’s. Jullie zijn een team waar ik als schepen van Onderwijs trots op ben.” Traditioneel worden tijdens de bijeenkomst ook enkele mensen gehuldigd. Zo ging er een Burgerlijke Medaille 1ste klasse naar Wendy Verstraeten wegens 25 jaar dienst. Wendy staat nu voor de peuterklas in de gemeenteschool in Heestert. Mieke Descamps kreeg het Burgerlijk Kruis 1ste klasse wegens 35 jaar dienst. Zij is klastitularis van het tweede kleuter in de gemeenteschool Sint-Denijs.

Bloemen en applaus

Er gingen de afgelopen maanden ook vijf mensen op rust. Veerle Vanhoutte was kleuteronderwijzeres ASW aan de Klim-op. Heide Hollebecq startte in 1981 haar carrière en eindigde nu als klastitularis van het tweede kleuter in de Knokkeschool. Klim-op directeur Frank Dooms ging ook met pensioen, net zoals Kris Algoet. Haar laatste opdracht was zorgcoördinator in de gemeentelijke kleuterschool en lagere school van Zwevegem. Tenslotte waren er ook bloemen en applaus voor Lieve Byttebier die als kinesist in de Klim-op met pensioen ging. (GJZ)