Feestelijke opening voor nieuwbouw De Verrekijker in Rumbeke

In basisschool De Verrekijker had de feestelijke opening plaats van nieuwe eet- en turnzaal. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Kris Declercq, schepenen Nathalie Muylle, Mieke Vanbrussel en Bart Wenes.

Directeur Mia Leenknegt verwelkomde de genodigden en er waren gelegenheidstoespraken van An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde van het katholiek onderwijs West-Vlaanderen, van schepen Nathalie Muylle en van Kris Pouseele voorzitter van de scholengroep Arkorum.

Tussendoor waren er twee gesmaakte optredens van het schoolkoor o. l. v. Tom Parmentier en Friedl Declercq. Na het officiële gedeelte werd een bezoek gebracht aan de eet- en turnzaal. Schepen Muylle was erg persoonlijk in haar speech, ze zat er zelf op school net als haar twee kinderen en ze was jarenlang actief in de ouderraad.

Ze dankte uitdrukkelijk directie, leerkrachten en personeel voor de inzet in de voorbije moeilijke corona- en bouwperiode.

Instroom

“Momenteel lopen er 426 kinderen school in De Verrekijker”, vertelt directeur Mia. De Rumbeekse bevolking is de jongste jaren, door tal van nieuwe verkavelingen, sterk aangegroeid met als gevolg een extra instroom van kleuters en leerlingen.

De oude feestzaal deed dienst als turnzaal, maar was volgens de normen veel te klein. Door het stijgend aantal leerlingen was er ook nood aan een ruime, volwaardige refter met uitgeruste keuken. Door de aankoop van het aanliggende pand in de Rumbeeksesteenweg was het eindelijk mogelijk om de noodzakelijke sportzaal en refter te realiseren.

In het kader van een ‘brede school’ zijn de sportzaal en de refter ook door (Rumbeekse) verenigingen te gebruiken waardoor de nieuwe infrastructuur optimaal ingezet kan worden. Er komen nog uitbreidings- en verbeteringswerken aan. Zo wordt de speelplaats aangepakt en komt er een speciale doorgang voor fietsen in de Kloosterstraat.

