Feestelijk afscheid van schoolsite Garenmarkt in Brugge

Op de schoolsite van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt in Brugge vond zaterdag een groots opgezet afscheidsfeest plaats. Na 143 jaar onderwijs op deze site verhuist de school, na een korte tussenoplossing in de Abdijkbekestraat, tegen Pasen volgend jaar naar een nieuwbouw in de Jakobinessenstraat.

Een dubbel gevoel zaterdag op de ruime schoolsite van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt, in het hartje van Brugge. Daar werd, op geheel feestelijke wijze wel, afscheid genomen van 143 jaar onderwijs op deze site.

Heel wat (oud)-leerlingen, (oud)-leerkrachten, directieleden, buren en sympathisanten tekeneden er present voor een groots afscheidsfeest van de schoolgebouwen en terreinen die plaats moeten ruimen voor het ambitieuze museumproject BRUSK dat er over enkele jaren zal verrijzen. Er werd dus emotioneel teruggeblikt op mooie tijden, maar ook hoopvol uitgekeken naar het gloednieuwe schoolgebouw aan de Jakobinessenstraat dat nu in aanbouw is.

Volgens schooldirecteur Kristof Dewaele zou de verhuis voor omstreeks de paasvakantie van volgend jaar zijn. De gebouwen aan de Garenmarkt worden nog gebruikt tot het eind van dit schooljaar dus er was nog een tussenoplossing nodig en die werd gevonden in tijdelijke klasunits op een terrein in de Abdijbekestraat, aan de achterkant van de psychiatrische instelling Onze Lieve Vrouw.

Indrukwekkend afscheidsfeest

Het schoolteam van Sint-Andreas secundair spaarde alvast kosten noch moeite om er een mooi afscheidsfeest van te maken. “Volledig in lijn met ons pedagogisch project waar we willen dat iedereen zich thuis voelt op school, in verbondenheid met elkaar en waar talenten volop kansen krijgen, voorzien we op deze dag voor elk wat wils”, zegt schooldirecteur Kristof Dewaele.

En daar is zeker niets van gelogen want het programma was echt wel indrukwekkend, te beginnen met de ‘colour run’ doorheen de schoolgebouwen, begeleid door muzikale animatie. Doorlopend was er het ‘Café Sint-André’ met optredens van muzikale (oud)-leerlingen en (oud)-leerlingen. Wie eens terug wilde blikken op zijn of haar schoolloopbaan aan het Sint-Andreasinstituut kon de fototentoonstellingen bekijken. Er was ook heel wat sport en spel met onder meer springkastelen, een death ride en pannavoetbal.

Oud-leerlingen halen herinneringen op

Bij het Café Sint-André ontmoeten we oud-leerlingen Sophie De Meyer en Kathleen Vandenberghe. Ze belandden hier beiden in 1987 om het derde middelbaar aan te vatten. “Ik kwam van een veel kleinschaliger schooltje in mijn toenmalige woonplaats Sint-Michiels het Immaculata met name. Daar kon je na het tweede middelbaar niet verder in hun humaniora en daarom stapte ik over naar Sint-Andreas”, vertelt Sophie. “Het was voor mij wel wat aanpassen, van een eerder kleine school in de rand naar een grote school in de binnenstad. Maar het gaf me wel een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid moet ik zeggen.”

“Het is hier altijd een heel mooie site geweest. Het gebouw hier dat zal afgebroken dateert nog maar uit de jaren ‘80 en het ziet er nog behoorlijk goed uit vind ik. In die zin lijkt het dus wel wat vreemd dat dit afgebroken zal worden. Maar ik hoor van oud-leerkrachten wel dat er veel gebreken aan zijn die je op het eerste zicht niet merkt.”

“Ik heb wel mooie herinneringen aan de school. Het niveau van onderwijs was en is wellicht nog altijd wel hoog. Ik herinner met we dat het erg grote klasgroepen waren, tot wel 35 leerlingen. Toen ik hier aankwam was de school nog niet lang gemengd. In mijn klas zaten er slechts twee jongens. En het waren echt wel knappe! De halve klas was verliefd op hen…(lacht)”