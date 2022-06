Fauve Laforce naar finale Deutscholympiade in Hamburg

Fauve Laforce is een van de twee winnaars van de Belgische voorronde van de Internationale Deutscholympiade, de grootste wedstrijd voor Duits ter wereld.

Van 25 juli tot en met 5 augustus zal de vijfdejaars economie-moderne talen van GO! Athena ons land vertegenwoordigen tijdens de finale in Hamburg. Aan de finale van de Internationale Deutscholympiade in Hamburg nemen meer dan 140 leerlingen Duits tussen 14 en 17 jaar deel. Ze werden geselecteerd via nationale voorrondes in ruim 70 landen op vijf continenten. De Belgische kandidaten moesten een filmpje over een vastgelegd onderwerp maken.

Uiteindelijk kwam Fauve Laforce samen met een Waals meisje als winnares uit de bus. Haar sterke argumenten en haar uitstekende uitspraak wisten de jury te overtuigen. “Ik vind het een eer dat ik uitgekozen ben voor de finale. Het geeft me ook meer zelfvertrouwen”, glundert Fauve.

Heel mooie taal

Fauve kijkt enorm uit naar de trip naar Duitsland. “Ik hoop veel nieuwe culturen en mensen te leren kennen, maar vooral ook mijn Duits te verbeteren. Ik verlang er ook erg naar om Hamburg te ontdekken. Het is een unieke kans”, vindt de 16-jarige Oostendse. “Wat ik zo leuk vind aan Duits, is dat ik me er goed in kan uitdrukken. Ik vind Duits ook een heel mooie taal. Dat motiveert me.”

Fauve Laforce is niet de enige leerlinge Duits van GO! Athena Oostende campus centrum die onlangs een eerste prijs in de wacht sleepte. Angham Yassin uit het zesde jaar economie-moderne talen is een van de drie laureaten van een schrijfwedstrijd van het Goethe-Institut over de Duitse verzetsstrijdster Sophie Scholl, die het verspreiden van pamfletten tegen Hitler met de dood moest bekopen. Op 9 mei 2021 zou ze honderd jaar geworden zijn.

Duits is meerwaarde

“Uiteraard ben ik heel trots”, zegt leraar Klaas De Gruyter. “We proberen de leerlingen op verschillende manieren te laten ervaren dat de kennis van Duits echt een meerwaarde is. Zo startten we dit schooljaar ook nog een uitwisselingsproject op voor het vierde jaar met het atheneum van Kelmis, in Duitstalig België. Uit een onderzoekje van vijfdejaars op campus centrum in het kader van de VUB-Duitsprijs, waarin ze overigens de derde plaats behaalden, blijkt dat zowat de helft van de schoolbevolking het ook belangrijk vindt om Duits te kunnen. Op onze school kun je trouwens al Duits volgen vanaf het derde jaar.” (FRO)