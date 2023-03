Familie en collega’s eren overleden leerkracht met rollende boekenkast: “Villa Vicky was haar laatste wens”

De Poperingse Vicky Tetaert verloor de strijd tegen kanker op 4 september 2021. Ze was 44 jaar, mama van drie kinderen en een geliefde leerkracht in de Freinetschool De Torteltuin in Poperinge. Haar laatste wens was om boeken te schenken aan De Torteltuin. Familie, vrienden en collega’s lieten haar wens in vervulling gaan en zo kwam Villa Vicky tot stand.

Vicky Tetaert kort samengevat? Een humoristische vrouw, een zotte doos, creatief, positief en een echte boekenwurm. Vicky is mama van drie kinderen: Raf, Hanne en Lowie. Ze deed stage in Freinetschool De Torteltuin en na die stage bleef ze er, vanaf 1998, lesgeven. Op 4 september 2021 verloor Vicky de strijd tegen kanker, maar ze blijft voortleven bij familie, vrienden en in De Torteltuin. “Vicky is een drietal jaar ziek geweest. De laatste maanden was ze palliatief en toen hebben wij voor haar gezorgd”, vertelt mama Hedwige. “Het team van De Torteltuin was fantastisch in de periode dat Vicky ziek was. Als niemand haar kon brengen naar het ziekenhuis, was er altijd wel iemand uit het team die zich kon vrijmaken. Vicky was altijd enorm dankbaar.”

Zotte doos

“In De Torteltuin zijn we meer dan collega’s. De kinderen zullen altijd weten wie Vicky is, want ze is een deel van ons verhaal”, zegt Inge Soenen, coördinator van Freinetschool De Torteltuin. “Aan de zijlijn toekijken, wilden we niet. Op woensdag kookten we voor haar en haar gezin en als iemand kon, dan brachten we haar naar het ziekenhuis in Gent. Dat was onze manier om haar te helpen en dat deden we elk op onze eigen manier. Zo konden we iets betekenen voor haar.”

“Vicky was een zotte doos met een gezonde visie, maar ze wilde wel altijd dat iets correct was”, zegt Inge. “Ze had een fluwelen handschoen, waardoor ze ervoor kon zorgen dat iets gerealiseerd werd”, vult Hedwige aan.

Vicky blijft leven in mijn wereld en ook in De Torteltuin, dat doet deugd” – mama Hedwige

“Haar idee om een bank te installeren waar men even kon uitblazen en waar we ons even bij haar kunnen voelen, werd gefinancierd via een bloembollenactie. Vicky koos zelf een mooie plaats uit waar iedereen vrij naartoe kan gaan. Die bank is er nog gekomen voor ze stierf. De actie had een mooie opbrengst en er was nog een restbedrag waarmee we iets op poten konden zetten. Vicky besliste dat ze De Torteltuin wilde steunen met boeken. Dat was haar laatste wens”, zegt zus Vi. “Vicky las zó graag boeken. Ze liet zich soms verleiden door een mooie kaft. Ze zag en voelde graag boeken. En de geur van boeken…”, vult mama Hedwige aan. “Vicky’s boekenkeuze was enorm, van romans tot naaiboeken, kookboeken én kinderboeken. Op het laatste lukte lezen jammer genoeg niet meer, maar ze bleef er wel mee bezig. Vicky gaf een goede drive aan de kinderen. Door haar aanpak kon ze de kinderen motiveren en had ze de kinderen mee in haar verhaal. In het team van De Torteltuin leeft Vicky nog en dat doet deugd.”

Vicky Tetaert overleed in september 2021 aan kanker. © gf

Rollende boekenkast

Het eerste plan om Vicky blijvend te herdenken was een boomhut onder de toren. “Daar was Vicky van op de hoogte, maar dat bleek op verschillende aspecten niet haalbaar. In september 2021 moesten we afscheid nemen van Vicky en waren we de weg eventjes kwijt. Enkele maanden later kreeg een nieuw idee vorm en werd Villa Vicky, een mobiele kast met boeken, gerealiseerd”, zegt Inge.

Trui Chielens, oud-leerling en illustratrice, zorgde voor een mooie illustratie op de kast. © LBR

“Jean-Pierre, de partner van Hedwige, en Patrick, de partner van Vi, gingen aan de slag om een boekenkast te maken in de vorm van een reuzenboek. Met paletten van Vi haar werk en materiaal dat ze geschonken kregen, was de kast in twee dagen klaar. Trui Chielens, oud-leerling en illustratrice, zorgde voor een mooie illustratie op de kast. Via uitgeverij Lannoo kregen we boeken en daar zijn we zeer dankbaar voor. Met een groepje collega’s zorgden we voor leuke spulletjes zoals kussentjes en dekentjes om het gezellig te maken. Er werden boekenwijzers gehaakt en we sneden een passende ex-libris (een eigendomsmerkje dat in een boek wordt geplakt, red.). Vicky vond zo’n zaken zelf leuk, dus daar hadden we ook aandacht voor”, zegt Inge.

Villa Vicky

De rollende boekenkast kreeg de naam Villa Vicky en werd bij de kinderen geïntroduceerd op 8 maart, de verjaardag van Vicky. “Dat haar verjaardag in de Jeugdboekenmaand valt, is symbolisch mooi. Het is een prachtige, rollende boekenkast geworden en het zal onze kindjes veel leesplezier op school bezorgen. Het was een wens van Vicky die we met veel liefde en zorg wilden helpen vervullen. De boekenkast kreeg wieltjes, zodat Villa Vicky kan geparkeerd worden in onze verschillende klassen. Elke maand zal de boekenkar verder rollen. Het eerste, tweede en derde leerjaar krijgt Villa Vicky als eerste over de vloer. Dat is de klas van haar jongste zoon Lowie. Daarna zijn de kleuters aan de beurt en als laatste gaat de boekenkast naar het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Per groep zijn er boeken op maat voorzien. Villa Vicky is een boek met een verhaal…”, vertelt Inge.

“De introductie van deze rollende boekenkast is emotioneel. Kleine dingen kunnen me raken en emotioneren. Een liedje, een boek… Ik laat dat toe en dat mag voor mij. Ik wil die herinneringen over Vicky en aan Vicky ook niet vergeten. Vicky zal blijven leven in mijn wereld”, besluit Hedwige.

