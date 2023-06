Meester Johan van het zesde leerjaar in de VBS De Horizon mocht even uitblazen en rustig toekijken hoe zijn leerlingen het van hem overnamen. Geen wiskunde, Frans of Nederlands, die dag van de Fair Play op school, maar sport en spel. De leerlingen van het zesde boeiden op die dag hun jongere schoolgenoten met allerlei sportieve activiteiten. (foto JM)