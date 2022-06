Extra plaatsen voor gemeenteschool De Klim-op in Zwevegem

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 488.249 euro in het buitengewoon onderwijs in Zwevegem. Met dit geld kan De Klim-Op 15 extra plaatsen creëren. In totaal wordt er 45 euro miljoen geïnvesteerd voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs, en dat is 20 euro miljoen méér dan aanvankelijk voorzien.

Er zijn deze regeerperiode al ongeveer 5.000 structurele extra plaatsen gerealiseerd voor het buitengewoon onderwijs. Dit is ongezien, maar de vraag naar plaatsen in het buitengewoon onderwijs blijft toenemen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft voor het eerst alle noden volledig in kaart gebracht met een capaciteitsmonitor specifiek voor het buitengewoon onderwijs. Er werd voor het eerst ook een capaciteitsbudget specifiek voor het buitengewoon onderwijs vrijgemaakt.

Extra personeel

Weyts voorzag hiervoor aanvankelijk een budget van 25 miljoen euro , en dat wordt nu opgetrokken tot 45 miljoen euro. Concreet gaat er 35 miljoen euro naar 20 projecten die vanaf volgend jaar samen meer dan 1.000 structurele extra plaatsen realiseren in het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs. Daarnaast is er ook 5 miljoen euro om op korte termijn – tegen september – extra plaatsen te creëren, door bijvoorbeeld tijdelijk extra lokalen te huren. Er is nog eens 5 euro miljoen zodat scholen die volgend schooljaar extra leerlingen opnemen ook extra personeelsleden kunnen aannemen.

Goed nieuws voor De Klim-op in Zwevegem. Met de investering van 488.249 euro kunnen er in de school 15 extra plaatsen bijkomen. De Klim-Op biedt buitengewoon onderwijs aan kwetsbare kinderen uit de hele regio.