Extra noodopvang voorzien tijdens extra week kerstvakantie

De gemeente Wingene, Ferm Kinderopvang en scholengemeenschap Driespan voorzien in een noodopvang voor kinderen tijdens de huidige extra week kerstvakantie van 20 tot en met 24 december. Schepen van Welzijn Tom Braet spreekt dan ook zijn dankbaarheid uit naar de vele begeleiders en vrijwilligers.

“De gemeente investeert al jaren sterk in kinder- en buitenschoolse opvang en blijft dit doen ook in moeilijke coronatijden, weet Tom Braet schepen van Welzijn. “We werken daarom als gemeente constructief samen met Ferm Kinderopvang en de scholen.” De extra noodopvang wordt op een centrale plek georganiseerd en dit in de nieuwe buitenschoolse kinderopvang van Ferm in Zwevezele. Er is elke dag opvang voorzien van 7 tot 18.30 uur, behalve op vrijdag 24 december tot 12 uur. Er vindt geen voor- en naschoolse opvang plaats in Wildenburg en Duimelootje.

Dankbaar

Sandra Declerck, clustermanager van Ferm Kinderopvang vult aan: “In deze coronatijden hebben we al veel extra inzet gezien van ons team kinderbegeleiders in de gemeente. We zijn dan ook dankbaar dat we nu ook weer kunnen rekenen op hun flexibiliteit en betrokkenheid om de noodopvang te helpen organiseren. Dankzij hen kunnen er dagelijks zo een 30 kinderen bij ons terecht.” Naast de kinderbegeleiders van Ferm zorgen ook enkele vrijwillige leerkrachten en het gemeentelijke jeugd- en sportteam voor leuke een aangepaste spelactiviteiten. “Een oprechte en welgemeende dankjewel aan alle jeugdbegeleiders, vrijwillige leerkrachten en ons jeugd- en sportteam om zich opnieuw enthousiasme te engageren voor een kwaliteitsvolle opvang’, besluit Tom Braet.

Elke ouder werd via het digitaal communicatieplatform van de scholen Gimme, op de hoogte gebracht. (NS)