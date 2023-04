Extra activiteiten en inzet van leerkrachten werpt zijn vruchten af: 100 kleuters in Conscienceschool

De Conscienceschool, de basisschool van het GO! op het Westerkwartier, telde na de paasvakantie voor het eerst in acht jaar weer 100 kleuters. Bij die gelegenheid werden alle kleutertjes bedankt met een ballon en een cadeautje.

De Conscienceschool aan de Stuiverstraat telde acht jaar geleden ook al 100 kleuters, maar sindsdien ging het aantal wat achteruit en zeker in de coronacrisis waren er weinig gelegenheden om met de kwaliteiten van de school naar buiten te komen.

“Na corona hebben we voluit ingezet op het herwinnen van onze kleutertjes”, vertelt directeur An Pottier enthousiast. “Dat deden we door het verspreiden van flyers, het organiseren van oudercontacten en het opzetten van extra activiteiten, zoals de Cono-jump. Dat was een speelnamiddag met tal van springkastelen in de school, die trouwens dit schooljaar opnieuw plaatsvindt op woensdag 10 mei.”

Ruime school

“Ouders mogen nu de school weer binnen, iets wat in coronatijden niet kon. Velen zijn aangenaam verrast dat achter de wat stugge gevel een heel ruime en mooie school schuilgaat. Door dat met allerhande activiteiten aan de mensen te tonen, verwierven we weer een heel goede naam in de wijk, want 80 tot 90 procent van onze leerlingen woont in het Westerkwartier. We hebben er met alle leerkrachten ook hard voor gewerkt. De maandag na de paasvakantie verwelkomden we het 100ste kleutertje op school, maar eigenlijk zijn we intussen al met 103.”

“We hebben geen groot feest gehouden met veel toeters en bellen, want we wilden al die kleutertjes op hun eerste schooldag niet overdonderen. Ze kregen wel allemaal een ballon en een cadeautje en er was ook een toneeltje met Jules de klaspop die zijn blijdschap uitsprak omdat er weer 100 kleuters zijn.”