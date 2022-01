Exclusieve rondleiding in de VTI-campus die maandag de deuren opent: “Deze school is eigenlijk mijn kind”

Komende maandag 10 januari wordt een historische dag voor de ruim 100 personeelsleden en 650 leerlingen van het VTI Brugge. Die dag wordt de nieuwe schoolcampus aan de Vaartdijkstraat officieel in gebruik genomen. Jos Loridan, algemeen directeur van scholengroep SKOBO, is de grote bezieler van dit uitzonderlijke bouwproject.

“Deze nieuwe school is eigenlijk mijn kind”, vertelt Jos Loridan, terwijl hij ons een rondleiding geeft. “Ik heb er de voorbije vijf jaar al mijn vrije tijd en energie in gestoken. Ik ben uiteraard heel trots op het resultaat. Eigenlijk ben ik al bijna vijftien jaar bezig met het project. Oorspronkelijk speelde ik met de gedachte om de bestaande gebouwen in de Boeveriestraat te renoveren, maar dit bleek niet realistisch. Toen we in 2009 de kans kregen om een stuk bouwgrond langs de Vaartdijkstraat te kopen, is de bal aan het rollen gegaan.”

“Er komt heel wat bij kijken als je in Vlaanderen een nieuwe school wil bouwen”, vervolgt Jos Loridan. “Het duurt verschillende jaren alvorens een subsidiedossier goedgekeurd wordt en dan vergeet ik nog de lijdensweg om een omgevingsvergunning te bekomen. Gelukkig verliepen de bouwwerken zo goed als probleemloos. In een recordtempo (minder dan twee jaar, red.) heeft de aannemer de bouw van deze scholencampus gerealiseerd.”

42 miljoen euro

Voor de leerlingen en de leraren wordt het een serieuze aanpassing. Niet enkel de gebouwen zijn hedendaags, maar ook het meubilair en de technische uitrusting is fonkelnieuw. Met het hele project is een bedrag van 42 miljoen euro gemoeid.

“Deze mooie scholencampus zorgt hopelijk voor een nieuw elan voor het technisch onderwijs in de regio. Ik hoor enkel positieve reacties en dat stemt me uiteraard heel gelukkig. Het is echter jammer dat we door de coronabeperkingen onze nieuwe school niet aan het grote publiek kunnen tonen”, besluit Jos Loridan. (PDC)