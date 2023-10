ESA selecteert twee leraren van Eureka voor unieke opleiding

Christophe Van Linthoudt en Kurt Verhaege, twee leerkrachten STEM aan het GO!-atheneum Eureka in de Rijselstraat, hebben een unieke ervaring achter de rug. Ze werden door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA geselecteerd om deel te nemen aan een driedaagse opleiding rond technologie en robotica in de context van de ruimtevaart.

Onder de 30 deelnemers die door de European Space Agency (ESA) uitverkoren werden, waren er maar drie Belgen, onder wie Kurt en Christophe, die respectievelijk in Moere en Eernegem wonen.

In het Waalse Redu

“We waren apetrots toen we het bericht kregen dat we samen met een leraar uit Antwerpen geselecteerd waren voor deze onvergetelijke opleiding”, aldus Kurt Verhaege, leerkracht elektriciteit, mechanica en STEM. “We vonden het een hele eer.”

Dat bevestigt Christophe Van Linthoudt, leraar wiskunde en STEM. “We leerden hoe we een robot konden programmeren om op het ruwe oppervlak van de planeet Mars op zoek te gaan naar water”, pikt hij in. “Voorts hebben we een geautomatiseerd plantbewateringssyteem ontworpen en maakten we kennis met een project omtrent het internationale ruimtestation ISS. We bezochten het sterk beveiligde grondstation van de ESA in het Waalse Redu. In dat dorpje in de provincie Luxemburg staat het controlestation continu in contact met satellieten, waaronder die van het bekende Galileo-navigatiesysteem.”

Gratis workshops

“In onze school Eureka zetten we volop in op STEM met een sterke focus op technologie en robotica, omdat we ervan overtuigd zijn dat we onze leerlingen op die manier klaarstomen voor de jobs van de toekomst”, zegt Kelly Everaert, directeur van het genoemde atheneum. “Jong geleerd is oud gedaan en dus organiseren we telkens op woensdag van 16 uur tot 17.30 uur gratis STEM-workshops voor jongens en meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs. Iedereen is welkom.” (JS)