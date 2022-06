Erwin (VTI) met pensioen: “Nee, we leven niet van vakantie naar vakantie”

Het VTI van Tielt neemt straks afscheid van praktijkleerkracht Erwin Soenens. Na 24 jaar geniet hij vanaf juli van zijn pensioen.

Erwin (61) woont samen met zijn echtgenote Heidi Vanhee in Tielt. Hij volgde zelf les in het VTI van Tielt, de richting mechanica en auto-mechanica, en ging daarna aan het werk bij Bekaert in Ingelmunster. “Daar heb ik uiteindelijk 19 jaar gewerkt. Het was echt per toeval dat ik naar het onderwijs overstapte. Ik had eens aan een vriend, zelf leraar in het VTI, gezegd dat ik dat ooit ook wel wilde doen. Maar bij Bekaert loop je niet zomaar weg, het was daar goed werken. Op een dag kwam die vriend zeggen dat er op school een voltijdse betrekking vrij was. Ik ben langsgegaan en gebleven.”

Erwin stond doorheen zijn carrière in het tweede tot en met het zesde jaar, en gaf er alles van mechanica. “Denk dan onder andere aan draaien, frezen, lassen, plaatwerk, motoren, montage en demontage. De laatste jaren waren zelfs de meeste hectische, want toen schoven ze me in waar iemand nodig was. Maar ik vond dat wel plezant.”

Eigen manier

Wat ook niet hetzelfde is gebleven, is de jeugd. “Die is toch echt veel veranderd, dat kan je niet meer vergelijken met mijn beginjaren. Het is moeilijk uit te leggen wát er precies anders is. Ze zijn mondiger geworden, maar daar heb ik geen probleem mee, zolang ze maar beleefd blijven. Ik heb wel altijd op mijn eigen manier kunnen werken, als leraar zoek je een manier waarin je zelf gemakkelijk zit en de leerlingen ook. Eens je dat gevonden hebt, blijf je dat houden. Ze mogen dan van leerplan veranderen zoveel ze willen, je blijft je manier van lesgeven behouden.”

“Dat is ook mijn tip naar andere collega’s: zoek je eigen manier van werken en laat je niets opdringen. Én probeer niet te veel te luisteren naar de buitenwereld. Het grootste misverstand is immers dat een leraar niets doet. Velen denken dat een leraar enkel naar de vakanties leeft, maar de meeste werken echt heel veel.”

Straks mag Erwin vooral gaan genieten. “Ik hou van motorfietsen, zowel om op te rijden als om aan te sleutelen. Ik zoek momenteel een Harley Davidson om mee aan de slag te gaan. Voor de rest ben ik nog op zoek naar iets om te doen. Ik kan niet goed stilzitten, rij met de taxi en de bus, maar er mag gerust nog iets nieuws op mijn pad komen.” (LDW)