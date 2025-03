Erik Sergieiev wint Junior Journalistenwedstrijd Middelkerke: “Stuk met originele insteek”

De jaarlijkse Junior Journalistenwedstrijd van Davidsfonds Westende-Lombardsijde-Middelkerke heeft een winnaar: Erik Sergieiev, leerling van de Vrije Basisschool Sint-Jozef Lombardsijde. Hij werd gehuldigd in zaal De Kilt als laureaat van de wedstrijd.

De Junior Journalistenwedstrijd is een initiatief van het Davidsfonds en stond dit jaar in het teken van Feest, een toepasselijk thema aangezien de organisatie haar 150-jarig bestaan viert. “Leerlingen kregen de vrijheid om een fictief of non-fictief verhaal te schrijven. De eerste selectie gebeurde door de leerkrachten, waarna een onafhankelijke jury van vijf leden de uiteindelijke winnaars koos,” legt Sonia Vanhercke, voorzitter van het Davidsfonds Westende-Lombardsijde, uit.

Creatieve schrijfstijl

Erik Sergieiev wist de jury te overtuigen met zijn ontroerende verhaal Papa is er niet met kerst, waarin hij fictie en non-fictie combineerde. “Mijn papa moest vluchten en zijn boot is gezonken. Hij peddelde op een reddingsbootje naar een apeneiland en keerde daarna veilig terug naar huis”, vertelt Erik. Zijn originele insteek en creatieve schrijfstijl maakten indruk op de jury. Juf Jolien Laroy, die Erik lesgeeft in het zesde leerjaar van vbs Sint-Jozef Lombardsijde, is bijzonder fier op haar leerling. “Wij zijn heel blij. We wisten dat we met een origineel concept kwamen, waarin fictie en realiteit verweven werden. Dat hij dit nu wint, is fantastisch!” Naast Erik werden nog zes andere leerlingen van verschillende scholen in Groot-Middelkerke genomineerd. Eryn Dominici vertegenwoordigde Gemeenteschool De Zandloper in Middelkerke, terwijl Amélie Depoover uitkwam voor het Sint-Jozefsinstituut. Vanuit Westende werd Lio Vitse geselecteerd voor Gemeenteschool De Duinpieper en Rien Vlamynck voor de Sint-Lutgardisschool. Ook in Leffinge en Slijpe vielen er nominaties: Mauro Rommel werd verkozen voor Gemeenteschool De Bonte Pier en Lieze Focquaert voor Gemeenteschool ’t Slijpertje. Zij kregen allen een mooi boekenpakket, geschonken door Davidsfonds Westende-Lombardsijde, uit handen van schepen van Onderwijs Ethel De Blieck.

Nationale finaleronde

Voorzitter van het Davidsfonds, Sonia Vanhercke, benadrukte het belang van deze wedstrijd: “Het is fantastisch om te zien hoe creatief en betrokken onze jongeren zijn. Ze hebben stuk voor stuk prachtige verhalen geschreven en we zijn trots op hun inzet en talent.” Met zijn overwinning plaatst Erik zich nu voor de nationale finaleronde van de Junior Journalistenwedstrijd. Zijn verhaal wordt doorgestuurd naar Davidsfonds Leuven, waar een nationale jury zich zal buigen over alle inzendingen. De uiteindelijke winnaar wordt op 27 april bekendgemaakt in het Vlaams Parlement in Brussel. “We duimen voor onze laureaat dat hij daar in de prijzen mag vallen”, zegt Charlotte Verhelle, directeur van vbs Sint-Jozef Lombardsijde. Voor Erik is het alvast een avontuur dat nog niet voorbij is. “Ik vond het heel leuk om mee te doen. Een beetje overrompelend, maar ook spannend. Nu is het afwachten”, zegt hij enthousiast. “En wie weet, misschien mag hij zich binnenkort wel de Junior Journalist van heel Vlaanderen noemen”, aldus Sonia Vanhercke.