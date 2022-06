Erik (De Ster) met pensioen: “Ook onze leerlingen hebben veel talenten”

BuSO-school De Ster neemt straks afscheid van haar TAC, ofwel technisch adviseur en coördinator. Erik Goethals (63) trekt na een gevarieerde loopbaan op 30 juni de poort achter zich dicht.

Erik woont met zijn echtgenote in Tielt. Samen hebben ze drie kinderen en een kleinzoon van 11 maanden. Zowel Eriks echtgenote als zijn dochter staan in het onderwijs. “Mijn vrouw in het volwassenonderwijs en mijn dochter zelfs ook in het buitengewoon onderwijs.”

Erik studeerde in Gent industrieel ingenieur bouwkunde en ging daarna 17 jaar aan de slag in de private sector. In september 1999 stapte hij over naar het onderwijs. “Ik wilde altijd al schoolmeester worden en heb me de overstap nooit beklaagd.” Erik werkte in vier scholen, tot hij in 2006 als TAC in De Ster aan de slag kon. “Een TAC is zo’n beetje een manusje van alles. Ik ben verantwoordelijk voor de aankopen, de administratie van de stages, kleine onderhoudstaken en herstellingen en ondersteuning van de vakwerkgroepen van leerkrachten praktijk. Ook de leerlingen komen regelmatig langs, bijvoorbeeld voor hun werkkledij. Daarna moet ik uitgaande facturen opmaken.”

Talenten

Erik heeft altijd graag in het onderwijs gestaan. “Het is fijn om met jonge mensen te mogen werken, om hen kennis en ook een deel van mijn levenservaring te kunnen meegeven. Onze leerlingen in het buitengewoon onderwijs zijn misschien theoretisch wat minder sterk, maar ze hebben de kwaliteiten om te werken en de meesten maken het ook waar in het leven. Ze hebben ook hun talenten! Ik zeg altijd: onze job is om er te zijn voor de leerlingen.”

Doorheen de jaren zag Erik veel veranderen. “Vooral de digitalisatie blijft me bij. Toen ik naar de humaniora ging, hadden wij zelfs nog geen rekenmachine. Mijn eindwerk heb ik met de hand geschreven en de plannen die erbij hoorden werden nog getekend op kalkpapier met een pen. Op korte tijd is dat alles zo snel geëvolueerd dat zelfs de scholen amper kunnen volgen.”

Straks mag Erik genieten van een oneindige zomervakantie. “Ik denk niet dat ik mij zal vervelen: in de tuin werken, aan sport doen (volleybal en padel), mijn vrouw helpen die nog even doorwerkt, samen gaan fietsen, eens gaan klussen bij onze kinderen, er al eens meer op uittrekken met onze camper, met vrienden samen komen… Ook af en toe eens naar Spanje gaan en biljarten in het Vijverhof staan op mijn verlanglijstje.”

