Vrijdagavond palmden de laatstejaarsstudenten Bachelor Devine (Digital Design & Development) de gevel van Broelkaai 6 in. Voor het tweede jaar op rij combineerden ze het Devine Alumni event samen met de Projection Mapping Showcase tijdens WONDER, het creatieve stadsfestival.



Ruim 30 laatstejaarsstudenten Devine werkten tijdens een projectweek interactieve projecties uit waarbij de historische gevel van Broelkaai 6 aan de Leieboorden hun canvas is: erfgoed ontmoette digitaal zeg maar. De studenten, docenten en bezoekers werden ondergedompeld in een digitaal spektakel. Dit spektakel kan aangestuurd worden met smartphones, tablets of sensoren. “Onze creatieve leerlingen vullen de avond met verschillende creatieve experimenten en mini-games. Elke 20 minuten laat een andere student het beste van zichzelf op de gevel verschijnen en kan je als publiek zelf deelnemen in hun projecten”, duidt docent Klaus Delanghe van KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest.

“In deze sector is Devine dé referentie voor toptalent. Als student, ‘Deviner’ genoemd, gebruiken ze design, ontwikkeling en onderzoeksmethoden om online ervaringen vandaag eén in de toekomst vorm te geven.” Barco stond in voor het uitlenen van projectiemateriaal en schermen.

Wereldtop

Vier van de deelnemende studenten zijn de derdejaarsstudenten Rémy, Kato, Xander en Gitte. “De bedoeling is de bezoeker van het event of collega’s studenten uit te dagen aan ons ontworpen spelletje, onze mini-game dus, deel te nemen en zoveel mogelijk punten te scoren binnen de minuut. Een minuut is niet lang maar kan lang duren”, duidt Rémy. “We hebben onze console zelf ontworpen en in anderhalve dag gemaakt en getest. Met dit project doen we praktijkgerichte ervaring op. Deze opleiding biedt ons tal van kansen en mogelijkheden.”

“Onze game lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet”, vult Xander aan. Na de vertoning en interactie werd tot bijna middernacht bijgepraat en werden er ervaringen uitgewisseld. “De school is fenomenaal op gebied van ontwerp, onderzoek en ontwikkeling. Ze zijn niet voor niets wereldtop. Ik koos voor deze opleiding hier in Kortrijk omdat het de beste is. We kunnen veel dingen zelf uitproberen, ontwikkelen en ook uitwerken. We krijgen veel mogelijkheden”, zegt tweedejaarsstudent Jim uit Finland. (PVHK)