Ensorinstituut wint drie medailles

Op de AEHT Cornet Trophy, een wedstrijd voor Belgische hotel- en toerismescholen, dit jaar in Antwerpen, wonnen leerlingen van het Ensorinstituut drie medailles. Merel Barbaix (vijfde jaar toerisme) won de zilveren medaille voor Tourist Destination, Amy Ajoub (zesde restaurant en keuken) won goud voor Restaurant Service en Amira Cherif (zesde restaurant en keuken) won goud voor Culinary Arts. Zo veroverden zij een plaats voor de Europese AEHT-wedstrijd in het najaar in Vilnius, Litouwen. (HH/gf)