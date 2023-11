Ensorinstituut en VTI Oostende werken samen aan ‘Ensor-Peepshow’

Het Ensorinstituut en het VTI Oostende gaven het startschot voor het project ‘Ensor-Peepshow’, een mobiele tentoonstelling die zal plaatsvinden op donderdag 30 april. De kunstafdeling van het Ensorinstituut neemt de leiding van dit project, het VTI maakt een levensgrote strandkar die op die dag in paradestijl door Oostende zal worden getrokken.

Op maandag 27 november gaven het Ensorinstituut en VTI Oostende samen het startschot voor het project ‘Ensor-Peepshow’. Het initiatief maakt deel uit van de festiviteiten rond Ensor 2024, een stadsfestival ter ere van de 75ste verjaardag van het overlijden van de kunstenaar James Ensor. Noor Wauters, leerlinge van het tweede jaar kunst en creatie aan het Ensorinstituut, en Jarne Vanhoorne, student in het vierre jaar hout aan VTI Oostende, hadden de eer om een zandloper te plaatsen in de galerij van het Ensorhuis. Het Ensorinstituut zal het beroemde schilderij van Ensor, De baden van Oostende, tot leven brengen in een unieke en mobiele tentoonstelling: Ensor-Peepshow.

“Een levensgrote strandkar, met vakmanschap vervaardigd door VTI Oostende, zal op donderdag 30 mei 2024 in parade-stijl door de straten van Oostende worden getrokken. De parade zal eindigen op het strand, waar een feestelijke inhuldiging zal plaatsvinden. Er waren 106 aanvragers voor dit project, waarvan 32 groen licht kregen. We zijn dan ook bijzonder trots om deel te nemen aan het stadsfestival Ensor 2024”, luidt het bij het Ensorinstituut Tijdens dit moment met de zandloper was er een delegatie van leerlingen van beide scholen aanwezig om het project te lanceren. Ook schepen van Cultuur Bart Plasschaert was erbij en benadrukte de waarde van de samenwerking tussen beide scholen.

De kunstafdeling van het Ensorinstituut neemt de lead in dit ambitieuze project en werkt samen met verschillende andere afdelingen van de school; mode, schoonheidsverzorging, haarzorg… Ze nodigen andere Oostendse basisscholen uit om aan de slag te gaan met templates van maskers, strandcabines en dergelijke attributen, en onderweg aan te sluiten in de parade. “Ensor zou Ensor niet zijn zonder een vleugje sarcasme en af en toe een kritische noot; bereid je voor op reuzemaskers, verrekijkers, gestreepte kostuums, spandoeken, slogans… Doorheen het jaar kan je een blik werpen achter de schermen via een interactieve website uitgewerkt door de afdeling crossmedia. Na de parade komt hier de virtuele tentoonstelling. Tijdens de week van de parade gaat de eindejaarstentoonstelling van de de laatstejaars van de kunstafdeling door”, zegt het Ensorinstituut nog. (HH)