Enkele jaren geleden nog cursist en nu leraar in SNT

Giselle Makhan (41) verhuisde vijf jaar geleden voor de liefde van Zuid-Afrika naar Brugge en mag zonder enige twijfel als voorbeeld gesteld worden van een vlotte integratie. Ze is al enkele maanden lerares Engels in SNT, het centrum voor volwassenenonderwijs waar ze ooit zelf Nederlandse les volgde.

“Ik heb in 2017 mijn echtgenoot leren kennen en toen we twee jaar later trouwden, ben ik met hem meegekomen naar België”, vertelt Giselle in onberispelijk Nederlands. “In Kaapstad was ik lerares Engels en gaf ik les aan studenten uit de hele wereld. Toen ik enkele maanden in Brugge woonde, vond ik het nodig om Nederlands te leren en daarom volgde ik les in SNT. Hier kreeg ik de nodige tools om te praten, maar ik heb ook veel geluisterd naar Nederlandstalige muziek en heel vaak naar de Vlaamse televisie gekeken. Ik heb ook heel veel vragen gesteld aan iedereen rondom mij, want Nederlands leer je door buiten de klas heel veel te praten.”

“Het was niet altijd makkelijk om me aan te passen aan het dagelijkse leven in een vreemd land”, lacht Giselle. “Het weer was wennen, maar het is hier veel rustiger en veiliger dan in Zuid-Afrika. Ik heb er echter alles aan gedaan om me hier vlot thuis te voelen. Integratie is immers meer dan enkel de taal spreken van je nieuwe land. Het is een compleet proces.” Giselle is ondertussen leerkracht Engels in SNT. Directeur Anthony Strubbe aarzelde geen ogenblik om haar in zijn lerarenteam op te nemen toen ze solliciteerde naar een baan. “Het is ontzettend leuk en mijn cursisten zijn heel gemotiveerd. Ze hebben elk een eigen levensverhaal en een specifieke reden om Engels te leren. Toen ik zelf les volgde in SNT heb ik gezien met hoeveel passie de leraren hier voor de klas staan. Zij zijn nu mijn voorbeeld en inspiratie”, besluit Giselle Makhan. (PDC)