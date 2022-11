Energiebesparende investeringen in De Wingerd en de Zon in Ingelmunster

In de gemeentescholen De Wingerd en De Zon zijn een deel van de ramen volledig vernieuwd. De turnzaal en de lokalen aan de zijde van de speelplaats van De Zon kregen nieuwe beglazing en schrijnwerk.

“De nieuwe beglazing heeft een betere energetische waarde. Het is dus een klimaatvriendelijke investering en meteen een verfraaiing en meerwaarde voor het gebouw”, zegt schepen Jan Rosseel. De werken werden uitgevoerd door Francovera uit Wervik voor een totaalbedrag van 275.932 euro. AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, subsidieerde 63.600 euro. Daarnaast was er ook nog een toelage van 10.928 euro in het kader van de campagne ‘overal stroomversnellers’. Schepen Martine Verhamme besluit: “Door deze investering is het niet alleen aangenamer vertoeven in de klas, maar het zorgt ook voor een serieuze besparing op de hoge energiefactuur. Zo kunnen we meer middelen vrijmaken voor pedagogische doelen in het onderwijs.” (Patrick D.)