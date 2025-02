En plots staat StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier (32) voor de klas… “Ik zie mezelf echt nog les geven, ja”

De Vlaamse overheid wil meer leerkrachten voor de klas, en gaf vanmorgen in Ardooie het startschot van de allereerste ‘Week van de Gastleraar’. Radiopresentatrice Michèle Cuvelier (32), die er ooit zelf nog in de klas zat, gaf er een uurtje Engels aan de zesdejaars. “Een goeie leerkracht is zo ongelooflijk belangrijk.”

Hoewel er officieel geen lerarentekort is, is het geen geheim dat extra hulp steevast welkom is. De Vlaamse overheid wil daarop inzetten, en tegelijkertijd ook meer het werkveld betrekken in de klassen. Twee jaar geleden werd een decreet uitgevaard om zogenaamde gastleraren voor de klas te krijgen, en vorige zomer was er dan het mandaat. “Sindsdien zetten we daar stevig op in”, weet Liesbet Werbrouck van HR-dienstengroep Acerta. “Vandaag willen we het startschot geven voor de de allereerste ‘Week van de Gastleraar’.

En dat doen ze op een originele manier. Een week lang zullen allerlei StuBru-gezichten voor de klas staan. Michèle Cuvelier, met roots in Ardooie, trok daarvoor naar het Instituut Heilige Kindsheid, waar ze zelf ooit op de schoolbanken zat. Een uur lang gaf ze les aan de zesdejaars Wiskunde-Wetenschappen, de klas van leerkracht Lore Molly. “De cirkel is rond”, glimlacht Michèle. “Ik kreeg mijn eerste Engelse les van haar mama, en mevrouw Molly deed toen stage. Nu sta ik hier. Fantastisch.”

Tijdloze klassiekers

De radiopresentatrice twijfelde niet toen ze de vraag kreeg. “Ik zei meteen ja. Stress? Een beetje. Ik heb nog nooit lesgegeven. Ik dacht al snel om iets te doen met mijn achtergrond bij Studio Brussel, dus wilde ik iets doen met songteksten. Maar in de plaats van zelf met iets naar voren te komen, lieten we de leerlingen een aantal nummers doorsturen. Ik moet zeggen: ik was zeer aangenaam verrast. Alles kwam aan bod, van Queen, Oasis en Abba tot zelfs Pink Floyd. Tijdloos dus. Dit weekend heb ik mij daar dan in verdiept.”

In de les zelf lichtte ze onder meer Lola Young met Messy uit, net zoals Mr. Brightside van The Killers. Bij die eerste maakte ze moeiteloos naar een honderd jaar oude tekst van Virginia Woolf. “Ik blijf verzot op literatuur, hé”, lacht Michèle. “Bij Queen ging ik nog linken naar Goethe, maar daar zijn we niet geraakt. Ik had een Powerpoint van 81 slides gemaakt, maar ik ben maar een stuk of dertig verder geraakt.”

Respect voor leerkrachten

“Eerlijk waar, ik vind lesgeven een fantastisch beroep. Ik heb daar massa’s respect voor. Wie de roeping voelt om les te geven, vind ik een heel nobel mens. Ik zie mezelf ook nog wel lesgeven, ja. Of dat nu radio maken of mediawijsheid is. Jonge mensen met passie iets bijbrengen, is zo belangrijk. Mevrouw Pira is bijvoorbeeld iemand die me gaat bijblijven omdat een goeie leerkracht altijd net dat extra duwtje in de rug heeft.”

“Hoe meer mensen de leerlingen kunnen inspireren, hoe beter”, sluit Liesbet aan. “Mensen die actief zijn in een beroepssector kunnen vanuit hun ervaring en met de nodige passie vertellen, zoals Michèle vandaag bewees. We hebben intussen al een ruime poule met een paar honderd mensen die interesse hebben om gastleraar te worden. Ook voor de gastleraren, die voor alle duidelijkheid ook verloond en verzekerd worden, is dit een waardevolle aanvulling op wat ze doen.”