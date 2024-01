Emely (43) is nieuwe directrice van basisschool ’t Brugske in Moorslede: “Ik woon hier niet, maar zal me snel thuis voelen”

Emely Vanhaecke uit Hooglede is na de kerstvakantie gestart start als nieuwe directrice van de vrije basisschool ’t Brugske in Dadizele. De Hoogleedse werkte de voorbije 20 jaar als leerkracht in de vrije basisschool Gits Groeit in Gits. Emely volgt Domien Bekaert op, die inmiddels volop van zijn pensioen geniet.

Net voor de start van de kerstvakantie zwaaide directeur Domien Bekaert de vrije basisschool in Dadizele uit. Domien geniet voortaan van zijn pensioen. Met Emely Vanhaecke (43) is zijn opvolger inmiddels al aan de slag. “De voorbije maanden liep ik op donderdag al mee in de vrije basisschool ’t Brugske. Ik werd er enthousiast verwelkomd door Domien die me veel uitleg gaf over de werking van de school.”

Emely gaf meer dan 20 jaar les in de vrije basisschool Gits Groeit in Gits. Daar stond ze tot kort voor de klasin het eerste leerjaar. “Vroeger heb ik ook les gegeven in het vijfde en zesde leerjaar.”

Nieuwe stap

De interesse voor een directiefunctie groeide toen Emely in Gits de kans kreeg om ook enkele uren beleidsondersteuning op zich te nemen.

“Het mee uittekenen van de visie en de grote lijnen binnen de werking van de school gaf me extra voldoening. Na gesprekken met de directeur en mijn gezin solliciteerde ik voor de vacature van scholengemeenschap Moorsledegem, waaronder ook de school in Dadizele valt. Doordat ik ook hoorde dat de scholengemeenschap de directeurs goed ondersteunt durfde ik deze stap te zetten.”

Snel thuis

De nieuwe directrice hoopt de komende maanden de school en Dadizele nog beter te leren kennen. “De school is nauw verweven met het plaatselijke sociale leven. De gemeente leeft en de school leeft mee. Ik ben misschien wel de eerste schooldirecteur die niet in de gemeente woont, maar ik denk wel dat ik me hier snel thuis zal voelen.”

Emely heeft ook nog mooie woorden voor haar ex-collega’s in Gits. “Ik heb me altijd erg geamuseerd in de school. Zij hebben me ook erg gesteund bij het nemen van deze beslissing.”