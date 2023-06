Els Heytens wordt nieuwe directeur stedelijk basisonderwijs

Els Heytens wordt de nieuwe directeur van het stedelijk basisonderwijs in stad Kortrijk. Ze zal vanaf komend schooljaar aan de slag gaan in GBS De Blauwe Poort en GBS Kooigem.

Els Heytens werd op het schoolfeest van GBS De Blauwe Poort voorgesteld als nieuwe directeur. Vanaf volgend jaar neemt ze het roer over van Herwig De Praitere, die met pensioen gaat. In GBS de Blauwe Poort, gelegen op het Halenplein in Kortrijk, wordt er kleuteronderwijs georganiseerd. In Kooigem is de gemeentelijke basisschool er voor zowel kleuter- als basisonderwijs. De nieuwe directeur zal de functie op beide locaties uitoefenen.

“Ik bedank Herwig voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren. We zijn verheugd om Els te verwelkomen als zijn opvolger. Ik ben ervan overtuigd dat onder haar leiding beide scholen zullen blijven floreren en groeien”, klinkt het bij Kelly Detavernier, Schepen van Onderwijs.