Elke Vercaigne is de nieuwe directeur van VBS Lyceum Heilige Familie: “Afkomstig uit een onderwijsgezin”

Met de aanstelling van Elke Vercaigne (37) als nieuwe directeur van de vrije basisschool Lyceum Heilige Familie zet de verjonging van de directies in de Ieperse scholen zich door. De Zonnebeekse, die opgroeide in Moorslede, was tot voor kort aan de slag in vrije basisschool De Bever in Beveren-Roeselare.

Elke is afkomstig van Moorslede, maar woont met haar echtgenoot en hun twee kinderen van 11 en 6 jaar in Zonnebeke. Ze studeerde in 2008 af als kleuterleidster aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. “Ik kom uit een onderwijsgezin”, vertelt Elke. “Mijn ouders waren allebei schooldirecteur. Toen ik afstudeerde was dit nog de tijd dat je tevreden was als je werk vond in het onderwijs. Ik heb dus heel wat interims gedaan tot ik in de vrije basisschool De Bever in Roeselare terechtkwam. Ik ging er aan het werk als zorgleerkracht en later als adjunct-directeur en een jaar als directeur”, aldus Elke. “Toen de plaats van directeur in Het Lyceum Heilige familie vacant werd, heb ik mijn kandidatuur gesteld omdat het sociaal leven van ons gezin zich grotendeels in Ieper afspeelt. Ik kom in het Lyceum Heilige Familie in een warme school terecht waar het schoolteam zich iedere dag inzet voor de kinderen en samen vooruit wil. Ik zie al hele mooie initiatieven. Het welzijn van de kinderen staat hier voorop.”

Vernieuwende blik

Elke volgde drie jaar Hoger Opvoedkundige Studies in Gent. Haar eindwerken gaven haar een vernieuwde kijk op het onderwijs en het stellen van nieuwe doelen. “In mijn visie op onderwijs pleit ik ervoor om met een vernieuwende blik leerlingen vanaf jonge leeftijd uit te dagen en vaardigheden bij te brengen waarmee ze actief groeien tot de volwassenen van morgen. Binnen het basisonderwijs liggen daar nog heel wat kansen. Maar we moeten de leerkrachten de ruimte en middelen bieden om zich daarin verder te verdiepen. Vaak missen we durf om nieuwe paden te bewandelen.” Tot slot vat Elke haar nieuwe taak aan met veel energie en enthousiasme, wat moet zorgen voor een positieve sfeer en nieuwe ideeën op school.