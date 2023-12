Elke Vanacker wordt leerlingendirecteur in het IHK Ardooie: “Warm en veilig schoolklimaat”

Het bestuur van de scholengroep Sint-Michiel heeft Elke Vanacker aangesteld als nieuwe directeur eerste graad binnen het Instituut der Heilige Kindsheid in Ardooie. Het IHK behoort tot deze scholengroep en de nieuwe directeur volgt er mededirecteur Dirk Declercq op die op 1 januari 2024 met pensioen gaat.

Elke Vanacker heeft al 19 jaar ervaring in het onderwijs en wordt door collega’s omschreven als een innoverende leerkracht. Volgens oud-leerlingen haalde ze haar vak wiskunde uit de saaie hoek en maakte ze deze lessen zelfs aantrekkelijk. Wiskunde is haar domein en haar kennis brengt ze over bij de leerlingen van de eerste en tweede graad. Ze is tevens vakverantwoordelijke wiskunde en klastitularis in het eerste jaar. Op 1 januari 2024 krijgt Elkes professionele loopbaan een nieuwe wending.

“Vanaf dan vorm ik samen met directeur Jo Willemyns een team binnen het Instituut der Heilige Kindsheid. Mijn opdracht zal erin bestaan om als leerlingendirecteur de leerlingenzorg te coördineren en mee te zorgen voor een warm en veilig schoolklimaat.”

Zorgzame school

“Het IHK is voor mij een zorgzame school waar er kwalitatief onderwijs wordt geboden aan jongens en meisjes in een levensfase die belangrijk is voor hun toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat zowel leerlingen als leerkrachten goed functioneren als ze zich goed voelen op onze school. Precies daarom wil het IHK een warme en familiale school zijn. ‘Een naam wordt een gezicht’ is hier meer dan een slogan. Deze eigenschap die ik terugvind in die omschrijving van de school past ook bij mezelf als mens, moeder van vier kinderen en leerkracht”, zegt ze overtuigd.

“Het contact met de leerlingen blijft voor mij belangrijk”

Elke is er oprecht van overtuigd dat indien je veel verwacht van leerlingen ze ook tot veel in staat zijn. “Deze overtuiging lag mee aan de basis van het ontwikkelen van de visie op onze vernieuwde eerste graad, waar ik nauw en direct bij betrokken was.”

Ruimte geven

Als directeur wil Elke Vanacker alle leerlingen ondersteunen die zich willen professionaliseren of die zich innoverend willen opstellen. “Het is belangrijk om hen de ruimte te geven die hen toelaat om zich in optimale didactische en pedagogische omstandigheden te ontwikkelen. Binnen het IHK kreeg ik de afgelopen jaren heel wat mogelijkheden om mezelf als leerkracht, teamspeler en opvoeder te ontwikkelen. De directeur gaf me samen met mijn vakcollega’s wiskunde de kans om het wiskundeonderwijs te herdenken.”

“We kregen als team binnen de school heel wat mogelijkheden en kansen. We konden nascholing volgen, overlegmomenten inplannen en schoolbezoeken doen. Als team van drie hebben we zo het wiskundeonderwijs hier op school verrijkt. Het is een project dat vandaag nog altijd in ontwikkeling is en waar ik nog altijd heel trots op ben.”

Elke Vanacker, die veertig is en in Ruddervoorde woont, is aan een nieuwe professionele uitdaging toe. Zal ze het lesgeven waar ze zo gedreven en enthousiast in is niet missen? “Dat heb ik uiteraard in overweging genomen. Maar ik blijf in contact met de leerlingen en dat is voor mij zeker belangrijk.”