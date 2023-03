Elektrische bakfietsen voor MPIGO De Vloedlijn dankzij Inner Wheel en Kiwanis Oostende

Dinsdag had de officiële overhandiging plaats van twee interessante cheques door serviceclubs Inner Wheel (2.600 euro) en Kiwanis Oostende (2.700 euro) aan het mobiliteitsteam van GO! MPIGO De Vloedlijn, Maurits Sabbestraat 2. Dankzij deze sponsoring konden drie elektrische bakfietsen aangeschaft worden. De fietsen zullen ingezet worden voor het project ‘Buiten-gewoon leren in de stad’.

Uitleg kregen we van Caroline Petitjean, lid van het mobiliteitsteam van GO! MPIGO De Vloedlijn. “Leren en ervaringen opdoen gebeurt niet alleen tussen vier muren. Het idee ontstond om als MOS-eco-stadschool onze leeromgeving te verruimen en onze kuststad met groene omgeving vaker te verkennen. We willen de buitenschoolse noden van al onze leerlingen, zoals zich begeven in de natuur in verschillende weersomstandigheden, het ervaren van de seizoenen, het bewegen op verschillende ondergronden, het observeren en herkennen van planten en dieren, het omgaan met verschillende geluiden, het ervaren van verkeerssituaties… koppelen aan zoveel mogelijk doelstellingen, die gaan van ervaring opdoen tot leren.”

“Onze kinderen worden dagelijks bewustgemaakt van het klimaat, de veranderingen en de gevolgen ervan. Het behoud van onze natuur, herstellen van wat niet meer is en hoe we ons eigen steentje kunnen bijdragen door onder andere de juiste vervoersmiddelen te kiezen, behoren tot het dagelijkse lespakket. Om met kleine groepjes leerlingen, die vaak minder mobiel zijn, naar buiten te treden, willen we als eerste GO! school in onze stad daarvoor een onderwaterfiets en twee bakfietsen met overkapping inzetten.

Veilig in verkeer

Het project is een onderdeel van de nieuwe schoolvisie om alle leerlingen de mogelijkheid te geven zich veilig in het verkeer te kunnen verplaatsen. Veel van de leerlingen hebben immers geen eigen fiets. Dit beperkt hun latere keuzes in het leven, omdat fietsvaardigheden en verkeersregels essentiële basisvaardigheden zijn. Ten slotte zal de fietsenstalling ook de nodige aandacht verdienen, want nieuwe fietsen staan het liefst op een droge plaats.

“We zijn op zoek gegaan naar een budget van 11.000 euro om dit project te realiseren. Uiteraard zijn we blij dat we een positieve reactie kregen van enkele Oostendse serviceclubs. De centen zullen meer dan nuttig besteed worden.” besluit het mobiliteitsteam van GO! MPIGO De Vloedlijn.