Einstein Tienerschool uit De Haan behaalt Europees Talenlabel

Door corona liep de uitwisseling van Einstein Tienerschool rond global citizenship met een partnerschool in het Nederlandse Helmond dan wel wat vertraging op, maar toen het vorig schooljaar wél kon doorgaan, was dat meteen een groot succes. “In die mate zelfs dat de Europese Commissie er een ‘Europees Talenlabel 2022’ voor toekent”, zegt trotse coördinator Yamina Rehimi, die het project kadert in een ruime golf aan inspanningen om de leerlingen over de landsgrenzen te laten kennismaken en samenwerken met leeftijdsgenoten.

Eind september diende ze samen met collega Tom Daneels de kandidatuur in om het label te behalen. “Dit jaar is het Europees Talenlabel gelinkt aan DigiTAAL TAALleren, en dat is precies waar COVID-19 ons toe heeft genoopt. Onze groep T4 zou in het kader van de lessen CLIL – waarbij aardrijkskunde in het Engels wordt gegeven – samenwerken met leeftijdsgenoten in Nederland, en wel rond het thema ‘global citizenship’.”

Geldprijs

“Dit initiatief, dat kaderde binnen de Buurklassen van Epos, moest omwille van de pandemie twee keer worden uitgesteld maar dat betekende wel dat we volop gebruik gingen maken van digitale samenwerkingsmogelijkheden. Met behulp van Google Meet en het organiseren van Breakout rooms op afstand konden we, met het Engels als werktaal, samen opdrachten aanvatten. Op die manier werd van de nood een deugd gemaakt en paste het project perfect binnen het jaarthema DigiTAAL TAALleren van het Europees Talenlabel.”

Bij het label hoort ook een geldprijs van Epos. “Een stevige opsteker dat ons eerste internationale uitwisselingsproject meteen bekroond wordt”, klinkt het. (WK)