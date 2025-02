Eigen wereldkampioenentrui voor leerlingen van Immaculata

Thomas Tavernier, onderwijzer van het vierde leerjaar in basisschool Immaculata in Sint-Michiels, is gebeten door de leesmicrobe en probeert deze door te geven aan zijn leerlingen. Enkele weken geleden werkte hij samen met zijn leerlingen een fietsproject uit op basis van Het grote wielrenboek van Suzanne Roos en nam hij ook deel aan een wedstrijd van het UCI met als opdracht Ontwerp je eigen WK-trui. “Tot mijn grote vreugde ontving ik eind december het bericht dat mijn leerlingen de wedstrijd gewonnen hadden”, opent Thomas Tavernier. “Het ontwerp van de kinderen werd geprint op een echte trui, handgemaakt en genaaid bij fietskledingproducent Santini en ingelijst in een inlijstatelier in Zwitserland. Zaterdag ontvingen de prijswinnaars hun eigen ontworpen trui en werden we uitgenodigd om als vips rond te lopen op het WK-parcours in Liévin. Het was een onvergetelijk ervaring voor mezelf en de kinderen.” “Het was een heel leuke dag die we niet snel zullen vergeten”, aldus Alexander Vanhoof (9), die de eerste prijs wegkaapte met zijn ontwerp van het truitje voor de wereldkampioen. “We werden in de viptent ontvangen als echte sterren. Alleen het eten vond ik niet zo lekker. Zalm met risotto is niet onmiddellijk mijn favoriete gerecht. Gelukkig konden we ’s namiddags langs het parcours frietjes kopen. Dat heeft veel goedgemaakt.” “Mijn truitje is nog een beetje te groot, maar voorlopig mag mijn mama het dragen wanneer er koers is op tv”, vertelt Manou Claeys (9) lachend. “Ik zal die trui nooit wegdoen, want we hebben hem gekregen van de grote baas van de koers (UCI, red.)”, vult Sam Vanslembrouck nog aan.

Onvergetelijke dag

“Alle tekeningen werden beoordeeld door een jury waar ook Mark Cavendish deel van uitmaakte. Er waren meer dan driehonderd inzendingen en het is vrij uniek dat drie kinderen van dezelfde school bekroond worden. Uiteraard ben ik fier op mijn leerlingen, maar ik ben vooral blij dat ze een onvergetelijke dag beleefden samen met mij”, besluit meester Thomas. (PDC)