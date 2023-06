Eerste Vlaamse beweegschool van start in Oostende: “We oefenen spelling in de turnzaal”

Basisschool De Puzzel in Oostende is de eerste Beweegschool in Vlaanderen. Kinderen bewegen elke dag minstens een uur. Ze oefenen de leerstof terwijl ze bewegen en uit de eerste bevindingen leidt dat tot meer alerte en fittere leerlingen. “En toch zijn we geen sportschool”, zegt de directeur.

Basisschool De Puzzel van het GO! pakt het al enkele jaren anders aan. “We besteden al enkele jaren aandacht aan outdoor learning. Dat betekent dat we sommige lessen buiten geven. Dat kan perfect in de groene omgeving van onze vestigingen in de Vermeylenstraat en in Zandvoorde”, zegt directeur Winny Boey.

Frisser en alerter

De resultaten waren positief: kinderen waren beter geconcentreerd en gemotiveerd en ze startten ook de daaropvolgende lessen frisser en alerter. Winny Boey heeft een opleiding als lesgever lichamelijke opvoeding en wilde nog een stap verder gaan en van De Puzzel een beweegschool maken. Er wordt samengewerkt met sportschool Athena van dezelfde scholengroep Stroom die sportdagen en sportklassen mee organiseert en zorgt voor actieve middagsport op school.

Voor hun beweegschool gingen ze buiten de landsgrenzen te rade. “We hebben expertise gezocht in Nederland, een samenwerking opgezet met Howest en ons verdiept in de beweegschool. Er zijn ook continu bijscholingen”, luidt het.

“Want we wilden het concept van bewegend leren ook doortrekken als er binnen les is, bijvoorbeeld als het slecht weer is of in de winter.” En dat gebeurt op tal van manieren: de verplaatsing naar de bibliotheek gaat gepaard met beweegoefeningen; in de gang zijn er opdrachten waarvoor de kinderen moeten springen en rondom de school zijn er wandel- en loopplaatsen aangelegd.

Spelling in de turnzaal

“De beweging komt terug in alle lessen. In taal, wiskunde of Frans zijn er beweegopdrachten waarvoor de kinderen de hele klas of gang gebruiken. Ze zitten niet traditioneel stil op hun bank, maar doen beweegopdrachten. De tafels van vermenigvuldiging worden geoefend op een loopparcours. En ze bereiken dezelfde lesdoelen”, luidt het.

De school garandeert dat kinderen minstens een uur per dag bewegen, los van de traditionele turnles. Zelfs in de kleuterklas worden begrippen als ‘meer’ en ‘minder’ aan de hand van beweegoefeningen bijgebracht. “We vervolledigen nu zelfs een atletiekpiste met maateenheden”, zegt Winny Boey.

Het derde leerjaar van juf Nikki Jordi was aan de slag in de turnzaal. “Niet voor een turnles, maar om spelling te oefenen. De leerlingen spelen ‘blad-steen-schaar’. De winnaar mag lopen en een speloefening maken”, zegt de juf. In scholengroep Stroom volgt men de aanpak en resultaten op de voet. Algemeen directeur Chris Vandecasteele: “Zo kunnen ook andere scholen en leerkrachten hier van leren.”