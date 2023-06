Eerste verpleegkundigen werken-leren Ic Dien in Roeselare studeren af

In De Oude Melkerij in Gits was er woensdagavond een primeur voor de school voor verpleegkunde Ic Dien uit Roeselare. Ze vierden er hun jaarlijkse proclamatie voor de meer dan 50 afgestudeerden, maar deze keer studeerden er voor de eerste keer studenten af als verpleegkundige die hun studie combineerden met hun werk in de zorg.

Directeur Luc Vanrobaeys: “Vanuit het werkveld en de zorgkundigen kwam meer en meer de vraag of er mogelijkheid was om de opleiding te combineren met een job in de zorg. De koppen werden bij elkaar gestoken en er werd gezocht naar een traject waarbij werken en studeren gecombineerd kon worden. Dit wel met de bekende kwaliteit en visie vanuit Ic Dien.”

Grote gedrevenheid

Zo werd het traject Ja,Wel! opgestart, waarbij hun eigen job als zorgkundige grotendeels als stage telt. “Het was nog soms zoeken voor ons, maar de studenten hadden een stevige voorkennis en ook een grote gedrevenheid.”

“En nu, drie jaar later, zijn we enorm trots dat we van die zorgkundigen verpleegkundigen hebben kunnen maken die sterk in hun schoenen staan en die meteen hun kennis kunnen gebruiken op hun eigen werkvloer. Samen met de reguliere afgestudeerden kunnen zij Ic Dien vanaf nu vertegenwoordigen op het werkveld.”