Eerste stepstalling bij basisschool Stene: “Kinderen kunnen er met een slotje hun step veilig opbergen”

In basisschool Stene (GO!) werd de eerste stalling voor steps in gebruik genomen. “We zijn de eerste met zo’n stalling”, zegt directeur Wesley Samyn.

“Steeds meer kinderen komen met de step naar school. Maar die steps belanden vaak her en der in de school zoals in de gang of de klas. Dat is niet de bedoeling”, zegt directeur Wesley Samyn van basisschool Stene aan de Steensedijk.

Straks wordt het mooier weer en zullen meer kinderen met de step naar school komen en de school anticipeert daarop met een eerste stalling voor steps. “Daar kunnen de kinderen met een slotje veilig hun step opbergen. Ook voor fietsers komen er extra plaatsen. Al de maatregelen kaderen in de plannen voor een veilige schoolomgeving waaraan we samen met de stad werken.”

Er is plaats voor 30 steps en deze week plaatsten al een tiental kinderen hun step in de stalling. De stepstalling werd gefinancierd met de opbrengst van de kerstwandeling van de school.