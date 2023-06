Eerste steen gelegd van nieuwe vleugel basisschool Immaculata De Panne

De werkzaamheden zijn begonnen voor de nieuwe vleugel van basisschool Immaculata in De Panne, met eronder een fietsenstalling. Het wordt tegelijk ook een overdekte speelplaats. Op de eerste verdieping komen leslokalen. “Tegen 1 september 2024 zouden we de nieuwe gebouwen in gebruik kunnen nemen”, aldus het directieteam.

Even voor de eerstesteenlegging leerden de kinderen van basisschool Immaculata het DNA van De Panne kennen.

“We ontdekten De Panne door natuurwandelingen, leerden de soorten noordzeevissen kennen, kookten een heerlijke tomaat-garnaal, bezochten het gemeentehuis, kregen bezoek van Pier Kloeffe en Riet, oefenden de zeilwagensport uit, genoten van de kunst in De Panne en nog zoveel meer”, zeggen Jaak Maton en Mieke Geldof van het directieteam.

Visserskinderen

De leerlingen kregen ook een streepje geschiedenis te horen. Nog voor De Panne officieel bestond, werd er op deze plaats 156 jaar geleden een school geopend om de visserskinderen te ontvangen. Zo moesten ze niet meer te voet door de duinen naar Adinkerke gaan om er les te volgen.

De overste van de Zusters van de Heilige Gehoorzaamheid of ‘Blauwe Nonnen’ uit Veurne, Zenobie Vermeersch, kreeg in 1865 toestemming om een school te bouwen in De Panne. Die opende op 1 mei 1867 de deuren. Die dag bezochten 27 kleuters en lagereschoolmeisjes voor het eerst de school.

Oosthoekschooltje

Ze kregen meteen ook dagelijks gratis een warme maaltijd aangeboden. In de loop der jaren werd deze site uitgebreid, en ook nu besliste het schoolbestuur om de school verder uit te bouwen.

“We gaven de architecten de opdracht een nieuwe lesvleugel met administratief gebouw, overdekte speelplaats, ondergrondse fietsenstalling en sanitair complex te tekenen. Met deze plannen trokken ze naar aannemer Braet. Het is trouwens ook die firma die destijds het Oosthoekschooltje heeft gebouwd.”

Tijdens de eerstesteenlegging metselden de kinderen symbolisch de eerste stenen van de bouwwerken. “Stenen waarop niet alleen de datum en onze visie staat, maar ook alle namen van de kinderen. Bij een volgende afbraak zal men de woorden die onze visie weergeven –zoals ‘respect’ en ‘creatief’ – en alle namen terug ontdekken. Diezelfde woorden zullen ook in stapstenen voor de nieuwe ingang van de school worden ingewerkt. Tegen 1 september 2024 zouden we de nieuwe gebouwen in gebruik kunnen nemen”, aldus het directieteam. (Daron Mertens)