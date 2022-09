Eerste spadesteek van nieuwe gemeenteschool: “Tweede ambitieuze project van Kuurne”

Op maandag 26 september gaf het gemeentebestuur samen met de partners Belfius, Alheembouw, B2Ai architects en Pienter/Wijzer de eerste symbolische spadesteek op de Hippodroomsite. De werfinrichting is bezig, de oude paardenstallen werden reeds afgebroken en begin oktober starten de grondwerken.

Eind 2019 stelde het gemeentebestuur haar meerjarenplan 2020-2025 voor met twee zeer ambitieuze projecten: een nieuw groen en levendig centrum en de bouw van een nieuwe gemeentelijke school op de Hippodroomsite. “Dit is een historisch moment”, zegt burgemeester Francis Benoit, “we staan vandaag aan de start van een nieuw schoolavontuur. De nieuwbouw vervangt de verouderde en te krappe infrastructuur van de huidige gemeentelijke scholen Pienter en Wijzer. Met de bouw van deze nieuwe gemeentelijke school met een polyvalante sporthal investeren we in de toekomst van jongeren en tegelijk in een opwaardering van de Hippodroomsite. De vuile parking wordt door deze invulling een bijkomende mooie plek in onze gemeente. We zullen de eerste leerlingen reeds kunnen verwelkomen in september 2024.”

De nieuwe school zal gerealiseerd worden op de ‘steentjesparking’, een braakliggend terrein van 18 hectare nabij de paardenrenbaan ter hoogte van de Kattestraat nr. 128. De parking wordt deels bebouwd en ook deels onthard. Het gebouw zal maximaal inspelen op de omgeving. De nieuwe school bestaat uit twee bouwlagen en sluit nauw aan bij de bestaande bebouwing van de Kattestraat. “Er is plaats voor veel groene speelruimte met natuurlijke spelelementen en weinig verharding,” zegt Annelies Vandenbussche, schepen van Openbare Werken en milieu, “dit is niet alleen positief voor de waterhuishouding, biodiversiteit en klimaatadaptatie maar bevordert ook het spel en de verbeelding bij de kinderen. De afsluiting wordt geïntegreerd in de groenzone waardoor deze weinig zichtbaar is en een meerwaarde biedt voor de buurt.”

© (Foto GF)

Schepen van onderwijs en sport Jan Deprez: “De nieuwe school zal plaats bieden aan zo’n 300 leerlingen, 120 kleuters en 180 lagereschoolkinderen. Het ontwerp is gebaseerd op een innovatief en vooruitstrevend onderwijsmodel. Investeren in stenen is investeren in mensen en met deze nieuwe moderne school, die open en uitnodigend zal zijn, met aandacht voor noden en dromen van leerlingen en leerkrachten, kunnen we dat waarmaken. De school zal een compact gebouw zijn met flexibele invulling. We gaan resoluut voor open en modulaire ruimtes met verschillende in- en uitgangen. Elke vierkant meter wordt optimaal benut. In het ontwerp wordt ook een polyvalente sporthal voorzien. Overdag kunnen leerlingen er sporten, buiten de schooluren kan ze opengesteld worden voor andere recreatieve sporten.”

De huidige scholen Pienter en Wijzer fusioneren dan tot één school. Sandra Devinck, directeur van Pienter en Wijzer: “Toekomstgericht onderwijs valt niet meer te rijmen met de traditionele inrichting van aparte kalslokalen in een rij langs een gang. Het moeten flexibele ruimte worden waar in kleinere of grotere groepen gewerkt kan worden. Wij geloven dat leerlingen niet enkel van een leerkracht leren, maar ook van medeleerlingen en zelfstandig heel wat kennis kunnen verwerven. Deze visie zit vertaald in het ontwerp. Wij kiezen bewust voor deze dynamische architectuur waarin onze SMART-onderwijsprincipes volledig tot zijn recht komen.”

© (Foto GF)

En de burgemeester vervolgt: “Straks sluiten we een hoofdstuk af van twee scholen. Mijn vader, Marc Benoit, plaatste als schepen van Onderwijs nog de tijdelijke klascontainers in de jaren negentig. Meer dan 30 jaar later komt er eindelijk een einde aan deze containerscholen.”

“De kostprijs van de school en de omgevingswerken bedraagt 8.5 miljoen euro,” zegt schepen Jan Deprez, “We krijgen een subsidie van 4 miljoen van Agion wat zeer uitzonderlijk is als je weet dat er 2400 scholen zijn die nog steeds wachten op een akkoord voor een subsidie.”

De huidige scholen Pienter en Wijzer fusioneren tot één school maar er ontbreekt nog iets belangrijks: een naam voor de gloednieuwe school. Het gemeentebestuur rekent op de creativiteit van de inwoners in de zoektocht naar een nieuwe naam. Dit kan een verwijzing zijn naar de locatie van de school (Hippodroom), een link met de gemeente of een verwijzing naar de schoolwerking. Iedereen kan een voorstel indienen tot eind december via www.kuurne.be of op papier via een urne in het Sociaal Huis. Alle leerlingen van Pienter en Wijzer krijgen ook een formulier mee naar huis waar zij of hun ouders een leuke nieuwe naam op kunnen noteren en in een urne steken in hun school. Een jury zal alle inzendingen beoordelen.

Meer informatie op www.kuurne.be/nieuws/gezocht-nieuwe-naam