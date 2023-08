Eerste schooldag voor directeur Tania

Vrijdag 1 september ontvangt de nieuwe directeur Tanja Vandenabeele de kinderen in de Vrije Basisschool Zonnebloem.

Directeur Tanja Vandenabeele (51) is gehuwd met Mario Schepens en trotse mama van Margaux en Mathieu. Ze woont in de Rembertstraat in Veldegem. Tijdens haar professionele carrière heeft ze al heel wat ervaring opgedaan binnen de verschillende facetten die aan bod komen binnen het lager onderwijs. In 1993 studeerde Tanja Vandenabeele af aan de normaalschool Heilige Familie in Tielt als leerkracht lager onderwijs. In 2012 haalde ze een banaba zorgverbreding en remediërend leren aan de Vives Hogeschool. “Gedurende een aantal schooljaren was ik ambulante leerkracht in de gemeenteschool van Veldegem en in 2004 nam ik de taak van zorgcoördinator voor mijn rekening. Een jaar later startte ik als zorgcoördinator van De Stapsteen in Veldegem. In 2019 verliet ik de school van Veldegem om aan de slag te gaan als nascholer bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ik gaf Vlaanderen breed nascholing over het nieuwe leerplan Zill”, weet de kersverse directeur te vertellen.

Gelukkige mensen

Op 1 september 2020 werd Tanja Vandenabeele pedagogisch directeur in de vrije basisschool Vladslo bij Beerst. “Maar de kriebel om directeur te worden was er al een tijdje. Ik geniet ervan om samen team te vormen en te zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs voor onze kinderen. Onderwijs die hen in staat stelt om in onze complexe samenleving hun talenten te laten ontwikkelen en gelukkige mensen te mogen worden. Ik ben blij om directeur te mogen zijn van de Vrije Basisschool in Baliebrugge. Ik heb al kennis kunnen maken met de leerkrachten en het overige schoolpersoneel en voel me heel erg welkom. Dat geeft me veel plezier om er samen ten volle voor te gaan”, besluit ze. (GST)