Eerste schooldag voor directeur Els Tack: “23 jaar in de klas gestaan”

Vrijdag 1 september start Els Tack (45) uit Roeselare aan een nieuw hoofdstuk in haar professioneel leven. Ze ruilt haar job als leerkracht in voor de functie van directeur in de basisschool De Sprong in Waardamme.

Directeur Els Tack volgde na haar opleiding Kleuteronderwijs een opleiding Lager Onderwijs. Ze gaf al 23 jaar les, waaronder aan de Freinetschool en de basisschool in Roeselare. Eind vorig schooljaar rondde ze de driejarige DHOS-opleiding in Brugge af. Daarna kreeg ze al snel de functie van directeur aangeboden. “Ik was op reis toen ik een telefoontje kreeg met het goede nieuws”, vertelt Els. “Mijn eerste reactie was meteen positief. Ik was erg blij dat ik naar De Sprong mocht, een fantastische school in Waardamme. Na een wandeling aan het strand hebben we ons toch even op een terrasje gezet om even te klinken op deze nieuwe uitdaging”, blikt ze terug.

Samen school maken

“Na 23 jaren in de klas is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik werk heel graag met kinderen, maar ook met het team samen school maken spreekt me aan. Het eerste contact met De Sprong was kort daarna meteen ook een kennismaking van het lerarenkorps en de medewerkers. De vorige directeur, Kristof, gaf me al heel wat info door. Ik ben dankbaar voor zijn hulp. Ik heb het gevoel dat ik in een topteam terecht ben gekomen. Ik mocht al heel wat nieuwe mensen leren kennen. Het is fantastisch hoe spontaan iedereen is. Je voelt je er al heel snel thuis. Die warme sfeer op school wil ik heel graag behouden. Samen met het team maken we er vast en zeker een fijn en leerrijk schooljaar van.”

Luisteren

Dinsdag 29 augustus kreeg directeur Els de kans om verschillende ouders en kinderen te leren kennen tijdens het kom- en kijkmoment op school. Met de komst van de nieuwe directeur zal er buiten een nieuw gezicht niet veel veranderen in De Sprong. Els Tack wil eerst en vooral luisteren naar het team, de ouders en de kinderen en samen met hen school maken. “Ik ben ervan overtuigd dat De Sprong een geweldige school is met heel veel troeven. Er werden de voorbije jaren verschillende vernieuwingen doorgevoerd. Deze zijn heel waardevol. Laten we het goede zeker behouden en verder verankeren op de school”, besluit Els. (Geert Stubbe)