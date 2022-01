Eerste Leescafé van Kinderland in 2022 is geslaagd

Om de twee weken komen de leerlingen van het vijfde leerjaar van vrije basisschool Kinderland Kortrijk samen in hun Leescafé, waar samen gelezen en voorgelezen wordt. “We verlangen altijd naar het volgende leesmoment”, getuigt Rachel.

De leerkrachten Annelies Haemers, Kaat Van Rie en Gilles Depraetere geven les aan het vijfde leerjaar in de vrije basisschool Kinderland Kortrijk, dat deel uitmaakt van het Don Bosco Onderwijscentrum vzw. Hun grote passie is lesgeven en de kinderen leren lezen op hun eigen niveau. De kinderen doen dit met voorlezen in de eigen klas, voorlezen voor andere klassen en zelf lezen of voorlezen tijdens een tweewekelijks Leescafé.

“We zorgen voor iets lekkers zoals zelfgebakken koekjes en drankjes en dan lezen we een halfuurtje in een gezellig hoekje”, aldus juf Kaat van 5B. “Met het Leescafé is lezen niet meer saai. We brengen ons eigen dekentje en kussentje mee en lezen een boek of lezen voor. Soms komt de meester of de juf bij ons zitten en luisteren ze eens mee”, vertelt Amelie. “Op die manier zien we of ze verder evolueren. We begeleiden hen in het kiezen van een mooi boek en motiveren hen om verder op hun niveau te gaan lezen”, vult meester Gilles van 5A aan. “Ik lees graag op het gemak. Als het Leescafé is, lezen we gezellig samen en is het rustig in de klas. Ik vind lezen altijd maar toffer en ik voel ook dat ik beter word”, getuigt Ayaan.

Leesbevordering

Volgens juf Annelies van 5C bewijst het Leescafé dat het ook anders kan. “Het klopt niet dat leesbevordering en -motivatie in het onderwijs volledig weg zijn”, zegt ze. “Kinderen genieten van luisteren naar verhalen. Het motiveert hen om zelf ook te blijven lezen.” De kinderen blijven enthousiast. “Door de verhalen uit onze taallessen ben ik altijd benieuwd naar het vervolg. De juf heeft al die boeken in de klas: supertof. Zo kan ik elk taalthema een nieuw boek lezen.”

Gezellig moment

“Door die leuke leesmomenten voelt het niet alsof we moeten lezen. We doen het ondertussen bijna allemaal graag”, zegt Anaïs. “We kijken er elke week naar uit, omdat het een gezellig moment is met de juf en de klasgenoten. Ik vergat eens mijn boek in de klas en was in het weekend zo verdrietig dat ik niet verder kon lezen, terwijl het net zo spannend was. Daarom is mijn mama een nieuw boek gaan halen zodat ik toch kon verder lezen”, zegt Thomas. “Van juf Kaat mogen we kiezen welk boek we lezen. We lezen niet allemaal hetzelfde, maar iets wat wij leuk vinden, daardoor zijn we gemotiveerd. Een gedichtenboek, weetjesboek, een verhaal. Ik mocht al eens het leukste stukje voorlezen, zo krijgen de anderen ook zin om te lezen”, aldus Jeanne. (Peter Van Herzeele)