Eerste leefcampus van Vlaanderen officieel geopend in Brugge

Sinds kort kunnen studenten niet alleen les volgen in hogeschool Vives, maar kunnen ze er ook verblijven. Samen met projectontwikkelaar ION is in minder dan vijfhonderd dagen The Crown gebouwd, een complex met 19 leslokalen en 138 studentenkamers.

Doordat de ronde nieuwbouw naadloos aansluit op de bestaande campus, ontstaat met VIVES City meteen de eerste echte leefcampus naar Amerikaans model, een studentenstad in de stad. Het nieuwe complex zet Brugge nog meer op de kaart als opkomende studentenstad. (PDC)