Eerste intrascolaire solidariteitscross in Komen-Waasten: meer dan alleen maar een loopwedstrijd

Meer dan 1.500 leerlingen trokken vorige week hun sportieve plunjes aan om zo deel te nemen aan de eerste Intrascolaire Solidariteitscross van Komen-Waasten. Het parcours van 5,2 kilometers bracht hen dwars door de gebouwen van de drie grootste scholen van de gemeente.

“Door middel van sport een duidelijk statement maken en spreken waar velen zwijgen!” De cross was meer dan alleen maar een loopwedstrijd met muziek en rugnummers.

Isabelle Heughebaert, leerkracht taal en eveneens één van de drijvende krachten achter de organisatie, benadrukt het solidaire karakter van het evenement. “De wereld gaat nog steeds gebukt onder discriminatie”, klinkt het. “Van racisme tot sexisme, overal om ons heen vallen mensen ten prooi aan dergelijke vormen van mishandeling. Wat vaak nog zwaarder doorweegt, is het feit dat de omgeving meestal de lippen stijf op elkaar houdt. Met deze loopwedstrijd willen we duidelijk maken dat we een vuist maken tegen iedere vorm van discriminatie. Onszelf overtreffen om de verschillen tussen iedereen te overtreffen, dat was het doel.”

Goede doel

1.500 leerlingen, van het zesde studiejaar tot het zesde middelbaar, namen deel aan de wedstrijd. Het parcours bracht hen door de gebouwen van het College St-Henri, College de la Lys en het Atheneum. Met de wedstrijd werd eveneens geld verzameld voor het goede doel. De opbrengst, 2.000 euro in totaal, werd gedoneerd aan Maison Oasis en De Bron. Maison Oasis is een vlucht- en opvanghuis voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. De Bron zet zich dan weer in voor de allerarmsten uit de gemeenschap.