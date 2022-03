Een nieuw nest voor De Ooievaar

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle en vrije basisschool De Ooievaar in Poelkapelle tekenden een samenwerkingsovereenkomst om een “brede” school te bouwen op de Nieuwplaats. Het voorontwerp bestaat uit één geheel van buitenschoolse kinderopvang, sportschuur en basisschool.

Sleutel van de samenwerking is de Vlaamse regelgeving die het mogelijk maakt gebouwen te delen tussen school en kinderopvang. Zo kunnen verschillende binnen- en buitenruimtes dubbel gebruikt worden tussen school, BKO of sportzaal voor peuters, kleuters, leerlingen én burgers. De ruimte en de financiële middelen worden daardoor geoptimaliseerd. “Het is vooral Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, dat de grootste duit in het zakje doet”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). De voorzitter van het schoolbestuur Jacob Vervisch schat de investering op ruim 3.900.000 euro. “30 procent wordt door de school opgehoest en 70 procent is voor rekening van de Vlaamse overheid.”

De school van de toekomst moet het kloppend hart van de gemeenschap worden. “Het nieuwe gebouw zal zeven dagen op zeven open zijn voor de samenleving en herbergt verschillende activiteiten voor het opvoeden van het kind en zijn omgeving. Sport, spel, leren en sociale interactie zijn de basisbegrippen die de infrastructuur van de school vormgeven”, menen de architecten. Directeur Luc Vanbeselaere stond er op dat er verwijzingen van de bouw uit 1920 verweven zitten in de nieuwbouw, zoals de zadeldaken en de typische goudgele moef en de rode dakpannen.

Speelzaal

Op het gelijkvloers worden vier kleuterklassen gebouwd rond een gemeenschappelijke speelzaal. Elke kleuterklas zal een eigen buitenruimte hebben in de vorm van een tuintje. De gemeenschappelijke speelzaal maakt ook de link met het onthaal, de refter en de BKO die ook een eigen binnenruimte heeft. Het verdiep wordt gekenmerkt door een buitenpasserelle die toegang geeft tot drie splitsklassen die op haar beurt telkens toegang verschaft tot twee klassen van dezelfde graad. Een zorgklas, een leraarskamer en administratie ontsluiten het geheel. Een aantal klassen van de bestaande school wordt afgebroken

De sportzaal, langs de straatzijde, heeft haar inkom op de speelplaats van de school met een inkom, sanitair, douches en opslag. De sportruimte wordt uitgerust voor turnen, zachte beweging, badminton, minivoetbal en evenementen. Het project zet in op milieu. Men wil een laag energieverbruik met doorgedreven isolatie, zonnewering, warmtepompen en zonnepanelen. De voorzitter van het schoolbestuur denkt te kunnen aanbesteden in de twee helft van het jaar en te bouwen in 2023.

Renteloze lening

De bouwheer is de school. De kerkfabriek zet zijn liquide middelen (300.000 euro) in om de gronden aan te kopen. Tussen de school en de kerkfabriek komt er een erfpachtregeling. De gemeente geeft aan de school een renteloze lening van 750.000 euro voor het gesubsidieerd gedeelte van BKO en sportschuur. Daarnaast geeft ze een bijkomende lening van maximum 450.000 euro om een zaal te kunnen bouwen van 2.000 m². “Dat is groter dan aanvankelijk gedacht. We moeten financieel creatief zijn en iedereen wordt daar beter van”, besluit burgemeester Cool.

(pco)