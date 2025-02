Een emotioneel afscheid: Meester Patrick Vallaey gaat na 40 jaar met pensioen

Na een loopbaan van 40 jaar nam meester Patrick Vallaey (61) afscheid van de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke. Hij werd door leerlingen en collega’s op passende wijze uitgewuifd. “Mijn lievelingsvak was wiskunde”, vertelt hij.

Vrijdag 31 januari was een dag om nooit te vergeten voor meester Patrick Vallaey. Het was niet alleen zijn laatste schooldag, maar hij viel van de ene verassing in de andere en kon op bepaalde momenten moeilijk zijn emoties verbergen. Op zijn laatste schooldag was er een verrassingsontbijt, een erehaag van de leerlingen en als hoogtepunt brachten de leerlingen van zijn vijfde leerjaar een ode aan hun meester met een aangepaste versie van de Clouseau-hit ‘Nobelprijs’. De emoties liepen hoog op toen ook bleek dat echtgenote Christine Delameilleure, de zonen Mattijs en Thomas en kleindochter Aurélie zonder zijn medeweten aanwezig waren.

Van her naar der

Het was meester Denorme van het vijfde leerjaar die Patrick enthousiast maakte om onderwijzer te worden. Na het middelbare in de VMS in Roeselare studeerde hij in 1983 af als onderwijzer aan de normaalschool in Blankenberge. Na zijn legerdienst volgde een omzwerving in diverse scholen zoals Westrozebeke, Passendale, Beselare, Sint Andries Brugge om tenslotte in 1993 zijn vaste stek te krijgen in de gemeenteschool van Zonnebeke, waar hij het vijfde leerjaar onder zijn hoede kreeg.

“Ik heb het altijd graag gedaan”, verduidelijkt Patrick. “Al waren de beginjaren met het rennen van her naar der wel moeilijk. Ik heb altijd graag les gegeven maar in de loop der jaren kwam er daar heel wat administratie bij en dat maakte het minder aangenaam. Mijn lievelingsvak was wiskunde, de muzische vakken lagen mij wat minder. Het was altijd mijn betrachting leerlingen goed voor te bereiden op hun verdere studies, welke richting ze ook uitgingen.”

Streng en rechtvaardig

Meester Patrick lag in de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem aan de basis van de zeeklassen en de Brusselreis in het vijfde en zesde leerjaar. Hij was ook een pionier op digitaal gebied en werkte digitale rapporten uit voor de school. Ook zijn lessen actualiteit met het opnemen en bekijken van het jeugdjournaal waren baanbrekend. Meester Patrick zal zeker gemist worden. Hij heeft zijn stempel gedrukt op het onderwijs in Zonnebeke en haalde het beste uit de leerlingen. De reacties op sociale media zijn dan ook lovend en typeren meester Patrick als streng, rechtvaardig en humoristisch. Een persoon bij wie ze altijd terecht konden. Nu komt een tijd van welverdiende rust en genieten waar niets meer moet. Hij beschikt nu al over een abonnement bij Club Brugge en heeft de intentie om aan het padellen te gaan om fit te blijven.