Educatief aanbod voor kleuter en lager

Diksmuide, Alveringem, Lo-Reninge en Houthulst hebben samen een educatief aanbod voorgesteld aan de kleuter- en lagere scholen in de regio.

De leerkrachten die lesgeven in de deelnemende gemeenten waren vorige week te gast in CC Kruispunt, waar ze een educatieve beurs met een dertigtal standhouders konden bezoeken.

“Ook het lokaal bestuur stelt heel wat educatieve pakketten, voorstellingen en activiteiten ter beschikking”, vertelt Elke Verbeke van DVV Westhoek. “Zo zijn er educatieve koffers rond sociale thema’s, zoals diversiteit, verkeer en milieu. Ook een blik achter de schermen van CC Kruispunt of het woonzorgcentrum en een rondleiding in het stadscentrum zijn mogelijk. Tot slot organiseert CC Kruispunt tal van klassikale theater- en filmvoorstellingen en nodigt de bibliotheek regelmatig jeugdauteurs uit. Daarnaast is er een erfgoedpakket onder de noemer Boekentas. kom: boekentassen voor het derde tot het zesde leerjaar waarmee de leerkrachten aan de slag kunnen rond de schooltijd in de twintigste eeuw.”

Tegen tendens in

“Tegen de Vlaamse tendensen in, slagen onze Diksmuidse scholen er nog altijd in om cultuureducatie en leesbevordering hoog op de agenda te plaatsen. Dat bleek uit een recente rondvraag van onze bibliotheek en de dienst Cultuur”, zegt schepen Katleen Winne. “De meeste scholen beschikken over een eigen school- of klasbibliotheek, en lagere scholen besteden dagelijks aandacht aan (voor)lezen. Klasbezoeken aan de bibliotheek behoren tot de standaarduitstappen. Ook campagnes als de poëzieweek, waarbij leerlingen in contact komen met literatuur, worden vaak opgepikt door de scholen.”

Na het bezoek aan de beurs genoten de leerkrachten van een frietje en woonden ze een toneelvoorstelling door De Toverlantaarn bij. (ACK)