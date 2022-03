ED TV van James Cooke voor middelbare scholen

Het platform ED TV wordt toegankelijk voor alle middelbare scholen. Oostende investeert 35.000 euro zodat alle secundaire scholen het gratis kunnen gebruiken. Mediafiguur James Cooke kwam naar het Ensorinstituut en zag dat het goed was.

ED TV is pas twee jaar jong. “Twaalf jaar lang gingen we langs in scholen om educatieve theaterstukken te brengen. Door de pandemie kon dat niet meer en daarom lanceerden we ED TV, de digitalisering van ons aanbod”, zegt mediafiguur James Cooke, peter en initiatiefnemer. ED TV maakt onderwerpen bespreekbaar aan de hand van filmpjes van 10 minuten. Met de bijhorende lespakketten kunnen de leerkrachten aan de slag. De 12 thema’s die behandeld worden, zijn uitgebreid: welzijn, gaming, sexting, racisme, alcohol, seksuele opvoeding… Ook ondernemen (derde graad) komt aan bod. ED TV is aan een steile opmars bezig en bereikte al meer dan 30.000 leerlingen in Vlaanderen. “Ik hoorde van mijn collega dat er goede resultaten zijn in Sint-Truiden”, zei burgemeester Bart Tommelein die al even blij was om James Cooke terug te zien.

Tommelein was ooit te gast op de boot van Gert en James. ED TV strijkt neer aan de kust. Oostende betaalt 35.000 euro en geeft meteen alle middelbare scholen de kans om het educatief pakket gratis te gebruiken.

Gevoelige thema’s

Schepen voor Onderwijs en Welzijn Natacha Waldmann (Groen): “Jongeren leren en leven digitaal. ED TV legt een link met een breed netwerk aan professionele partners rond jongerenwelzijn.”

In het Ensorinstituut gingen ze aan de slag. Adjunct-directeur Ellen Hoorne is lovend: “ED TV laat ons toe op een vlotte manier te focussen op sociaal-relationele competenties. We zijn er enthousiast over, want het is moeilijk om recent en aantrekkelijk didactisch materiaal te vinden over gevoelige thema’s zoals pesten, gezondheid of burgerzin. We starten met de eerstejaars in het klasuur, de les Nederlands en het project algemene vakken. Later willen we met de hogere jaren aan de slag. Dit is een geslaagd project dat we wellicht niet hadden aangekocht als de steun van de stad er niet was geweest.”

James Cooke kwam kijken in de eerste graad en zag hoe leerkrachten en jongeren er tijdens de feelgoodweek mee aan de slag gingen. ED TV werkt aan een vervolgreeks voor de lagere school. (EFO)