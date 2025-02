E-Crane schenkt Lego-robots aan Code Club

E-Crane heeft de Code Club van basisschool De Driespong twee Lego-robots geschonken. Deze robots zijn essentieel voor de voorbereiding op de allereerste provinciale First Lego League-wedstrijd, georganiseerd door VOKA. Maarten Van Hulle, leerkracht van het vierde leerjaar, begeleidt de Code Club, die bestaat uit 24 enthousiaste leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

“Onze leerlingen zijn verdeeld in twee groepen en komen na schooltijd wekelijks een uur samen om te leren coderen en programmeren”, vertelt Van Hulle. “Het zijn allemaal kinderen met een bijzondere interesse in IT en wetenschappen. Dit jaar willen we voor het eerst deelnemen aan de First Lego League-wedstrijd. Om mee te doen, heb je minimaal één Lego-robot nodig, maar de aankoop ervan is een flinke investering. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een sponsor. E-Crane, een bedrijf dat wereldwijd kranen levert, was het enige dat positief reageerde op onze oproep.”

Drie wedstrijden

Omdat slechts één team van de school aan de wedstrijd mag deelnemen, wordt via een onderlinge competitie bepaald welk team de eer krijgt. “De First Lego League bestaat uit drie delen”, legt Van Hulle uit. “Naast het presenteren van een eigen project, nemen de teams het in drie wedstrijden van 2 minuten en 30 seconden tegen elkaar op. Het doel is om met hun robot zoveel mogelijk opdrachten succesvol uit te voeren.”

Wereldwijd geleverd

De leerlingen van de Code Club mochten een namiddag op bezoek bij E-Crane. Lieven Bauwens, manager bij het bedrijf, vertelt: “We gingen graag in op het verzoek van meneer Van Hulle om te sponsoren. Het is belangrijk om jongeren te stimuleren in hun zoektocht naar kennis en vaardigheden. Tijdens hun bezoek hebben de leerlingen kunnen zien welke stappen er nodig zijn om van een opdracht voor een kraan een afgewerkt product te maken dat wereldwijd geleverd wordt.” Toch wel uniek dat er in Adegem een bedrijf gevestigd is dat kranen maakt die hun weg vinden naar alle uithoeken van de wereld. (LV)