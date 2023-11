Dylan Cluyse maakt met scriptie kans op Mtech+prijs: “Blij dat jury project waardeert”

Dylan Cluyse (25) uit Wakken staat op de longlist voor de mtech+prijs, een onderdeel van de Vlaamse Scriptieprijs. Met die wedstrijd wil de organisatie sterke scripties redden uit het digitaal archief door ze onder de aandacht te brengen.

De vzw SciMingo organiseert jaarlijks de Vlaamse Scriptieprijs. De mtech+prijs is hiervan een deelprijs voor technologische scripties. Dylan, die vorig schooljaar aan de HOGent zijn opleiding toegepaste informatica voltooide, prijkt net als tien andere genomineerden op de longlist voor die prijs.

Prototype

“Een hele eer natuurlijk”, vindt hij. “Ik zag het ook totaal niet aankomen, maar ik ben blij dat de jury er de waarde van in ziet. Ik had eerst al een educatieve lerarenopleiding aan de Arteveldehogeschool gevolgd en daar viel het me al op dat sommige teksten of cijfermateriaal voor bepaalde derdegraadsstudenten moeilijk te ontcijferen vallen. Met de opkomst van AI is natuurlijk veel mogelijk. Wat ik heb gedaan is een reeks bestaande hulpmiddelen samengevoegd in een prototype van mijn programma Pentimentor.”

“Teksten leesbaarder maken door zinsbouw en woordenschat aan te passen”

“Wat het doet is in teksten woorden in een eenvoudiger opmaak laten rangschikken. Door de woordenschat en zinsbouw aan te passen maken we artikels terug toegankelijk voor een lager wetenschappelijk geletterde groep. Toepassingen voor tekstvereenvoudiging bestonden al, maar er ontbrak de nodige personaliseerbaarheid. Een tekst kan door Pentimentor vereenvoudigd of samengevat worden.”

“Daarnaast kan je ook specifieke vragen stellen over de inhoud van de gemarkeerde tekst. Tot slot biedt Pentimentor de mogelijkheid om een nieuw document te genereren met daarin de vereenvoudigde tekst. Het is mogelijk om voor de lezer ongekende woorden mee te geven. Nadien vereenvoudigt het taalmodel die, wat niet mogelijk is bij andere toepassingen op de markt.”

Dylan – ondertussen aan de slag als data-engineer voor de Vlaamse overheid op het departement Onderwijs en Vorming – zit ondertussen aan een tweede versie van Pentimentor, die online door iedereen te raadplegen is. Op 6 december kiest de jury van de Vlaamse Scriptieprijs drie overgebleven kandidaten van de elf die nu op de longlist staan. Daarna is het aan het publiek om te stemmen over de mtech+-prijs. Op 19 december kennen we de winnaar.

Info: www.scriptiebank.be/scriptie/2023/scholieren-met-dyslexie-van-de-derde-graad-middelbaar-onderwijs-ondersteunen-bij-het