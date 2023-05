Dries Deryckere (27) is nieuwe manager gameopleiding bij Howest : “Games zijn groter dan muziek- en filmindustrie samen”

Dries Deryckere volgt Rik Leenknegt op als opleidingsmanager Digital Arts and Entertainment (DAE) in Kortrijk. De sterk groeiende DAE-opleiding bestaat uit één bachelor met zes majors. Dries leidt als één van de jongste managers de gameopleiding van Howest.

Dries Deryckere dacht als jongeman architect te worden later. “Mijn moeder studeerde aan de kunstacademie en mijn vader is industrieel ingenieur. Die kruising tussen dat technische en artistieke heeft er altijd ingezeten. Ik bouwde graag dingen en was altijd bezig met K’nex, later met architectuursoftware. Naar het einde van mijn middelbaar ontdekte ik de opleiding DAE. Mijn interesse was onmiddellijk geprikkeld.”

Portfolio

In 2016 behaalde hij aan Howest het bachelordiploma DAE. Tijdens zijn eerste werkervaring als 3D-artiest in Valencia werkte hij aan verschillende projecten waaronder Call of Duty: Modern Warfare remastered. “Daar heb ik heel wat assets voor gemaakt. Die staan ook op mijn portfolio, te bezichtigen op driesderyckere.artstation.com. Daar kan je al mijn artwork bekijken. Ik vond mijn werk bij elite3d wel leuk, maar ik zit niet graag een hele dag achter mijn computer om enkel bezig te zijn met 3D-artwork. Ik wou meer interactie met mensen en mijn passie delen.”

“Mijn moeder studeerde aan de kunstacademie en mijn vader is industrieel ingenieur. Die kruising tussen dat technische en artistieke heeft er altijd ingezeten” – Dries Deryckere

Eén van zijn gewezen lectors zou dat academiejaar stoppen. Dries solliciteerde voor zijn functie en stond als 20-jarige als praktijklector 3D voor een klas met leeftijdsgenoten.

“Dat deed ik een jaar, maar DAE was toen al wat uit haar voegen aan het barsten. De gameopleiding had een coördinator per major nodig. Ik zag dat wel zitten, maar besefte ook dat ik nog jong was voor zo’n functie. Ik besloot te solliciteren met niet veel verwachtingen, maar wel al om te tonen dat ik ambitieus ben en mij wil engageren.”

Op zijn 21ste werd Dries opleidingscoördinator van de afstudeerrichting Game Graphics Production terwijl hij nog steeds 60 procent lesgaf. In datzelfde jaar besloot Dries ook een bijkomende master in Game Technology te volgen aan Breda University of Applied Sciences.

“De technologie voor games kunnen we elders inzetten, zoals zelfs in geneeskunde” – Dries Deryckere

“Op woensdag reed ik naar daar om de gebundelde lessen te volgen. Dat was een heel zwaar jaar, er was niet echt tijd voor iets anders, maar het is me uiteindelijk blijkbaar toch gelukt”, lacht Dries. Tijdens zijn jaren als coördinator heeft hij heel wat opgestoken. Toen zes jaar later Rik Leenknegt zijn positie als opleidingsmanager van DAE inruilde voor general manager van Flanders Game Hub greep Dries opnieuw succesvol zijn kans. “Rik heeft heel veel gedaan voor het Vlaamse ecosysteem van de gamingindustrie. Zaken die daar bijvoorbeeld zijn uitgekomen is het Digital Entertainment Festival Unwrap en DAE Studios. Al deze initiatieven zijn samengekomen in de Flanders Game Hub. Overigens volledig door de overheid gefinancierd om de uitbouw van de Vlaamse game-industrie te versnellen want veel startups blijven te lang in dat startupgegeven hangen. Op het werk van Rik bouw ik nu voort.”

Toekomstplannen

Als opleidingsmanager van DAE binnen Howest – de grootste cluster met slechts één opleiding en ongeveer 1.500 studenten – heeft Dries de ambitie om de beste opleiding te blijven en actief mee te werken aan het uitgebouwde ecosysteem in Kortrijk. “We hebben hier een fantastische poule aan talentontwikkeling en hiermee willen we de gamingindustrie – die wereldwijd groter is dan de film- en muziekindustrie samen – in België blijven voeden die op dat vlak wat achterloopt. Het belang daarvan mag niet onderschat worden.”

“Wat buitenstaanders soms vergeten is dat games maken op zich heel interessante technologie met zich meebrengt en dat we die kunnen inzetten op andere domeinen dan enkel entertainment. Die technologische innovaties komen verschillende sectoren in onze maatschappij ten goede zoals architectuur, industrieel productontwerp en zelfs geneeskunde. De Metaverse wordt bijvoorbeeld gemaakt door onze gametechnologie, hierin investeren is investeren in de toekomst van de maatschappij.”

Daarnaast is de DAE-opleiding meer dan games. Twee van de zes afstudeerrichtingen zijn Visual Effects (VFX) en 3D Animation. “Die mogen niet vergeten worden. Ook op dat vlak zitten we met een redelijk groeiende industrie. Ik zet verder ook in op de samenwerking met de Breda University of Applied Sciences om samen een master op te zetten.”